14 de febrero | Daniela Luján da tip para tener una relación sana: "No cometan sincericidio"

En el marco del Día del Amor y la Amistad, es bueno recordar las claves para tener una relación sana y esto no solo incluye a tu pareja sentimental, sino a tus amigos y en general, a las personas que amas, ya que con ellas creas un vínculo especial que puede durar años o que puede destruirse por un malentendido, de ahí la importancia de tener una buena comunicación, tal y como señaló Daniela Luján en el último episodio de "Envinadas".

Fue durante dicho programa que la actriz de "Una Familia de Diez" decidió compartir un mensaje acerca de cómo enfrentar las disputas con tu pareja, para lo cual siempre es importante tener la cabeza fría y no decir lo primero que se te venga a la mente, ya que muchas veces, esto puede resultar hiriente o más agresivo de lo que habías pensado.

Por ello, en compañía de Jessica Segura y Mariana Botas, Daniela Luján confesó que cuando ella tiene algún conflicto con su pareja suele hablarlo primero con una amiga, ya que esto le permite reflexionar y tener un panorama más claro de la manera en la que abordará el conflicto con su ser amado.

"Si yo me enojo así cañón con Mario, pues no voy a despotricar con Mario de lo que me hace enojar de Mario, o sea, voy y despotrico con una amistad que sé que es segura y luego regreso y digo las cosas asertivas que siento que van a funcionar, pero no voy y despotrico; también agarrarnos a 'verdadazos' no me parece correcto (...) Bueno ya, cometer 'sincericidio' pues", señaló Daniela Luján.