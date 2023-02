FOTOS: la vez que Jennie de BLACKPINK conoció a Rihanna y casi lloró de la emoción

La cantante Jennie, conocida por ser líder y rapera de BLACKPINK, es fan de la intérprete Rihanna, quien es famosa por canciones como "Work", "S&M", "Umbrella" y presentarse recientemente en el show de Medio Tiempo del Super Bowl. De hecho, la vez que la conoció por primera vez estaba tan emocionada que casi llora, pues es una de sus cantantes favoritas.

¿Cómo fue su encuentro con Rihanna?

En el 2019, la cantante de "Replay" ofreció una fiesta privada en Seúl, Corea del Sur con motivo a su última línea de maquillaje, Fenty Beauty, y una de las invitadas especiales fue la rapera de BLACKPINK, Jennie. En las imágenes, se vio a la intérprete de "SOLO" emocionada abrazando a su ídolo, pues en ningún momento dejó de sonreír y casi dejó caer las lágrimas.

"Jennie conociendo a Rihanna es como yo conociéndola a ella", mencionó un fan de la rapera tras ver las fotos de ambas cantantes en un evento en la ciudad de Seúl, donde ambas aparecen muy contentas abrazándose y divirtiéndose.

Riri junto a Nini en una fiesta privada en 2019. (Créditos: Captura)

¿Nini es fan de Riri?

En más de una ocasión, la líder de la girlband ha mencionado a Rihanna como un modelo a seguir, pues admira su manera de cantar, bailar y hacer música. En una entrevista para la revista Rolling Stone, comentó lo mucho que le gusta la cantante de "Umbrella". “No creo que el hip-hop se trate solo de rapear. Mira a Rihanna, podría hacer cualquier cosa hip-hop. El hip-hop significa algo diferente para todos”, detalló.

Riri junto a Nini. (Créditos: Captura)

De hecho, uno de los primeros videos que existen de BLACKPINK es donde las cuatro integrantes aparecen bailando un remix de la canción "Bitch better have my money" de Rihanna. Además, la girlband ha hecho un homenaje a la cantante en su reciente canción "Pink Venom", pues hay una parte que suena parecida a "Pon De Replay".

