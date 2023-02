Cansu Dere: esto es todo lo que sabe sobre la extraña “desaparición” de la actriz tras el terremoto en Turquía

Durante los últimos días el nombre de Cansu Dere ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales a nivel mundial debido a que trascendió que la actriz se encuentra desaparecida tras los sismos que sacudieron Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero, por lo que la noticia ha causado una gran conmoción al interior del ambiente artístico y por ello en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe al respecto.

La noticia de la desaparición de Cansu Dere comenzó a circular desde el pasado jueves 9 de febrero y fueron precisamente distintos medios locales turcos los que informaron que la estrella de la famosa serie “Infiel” no había sido localizada desde que ocurrieron los devastadores sismos que, hasta ahora, se calcula, han dejado más de 30 mil muertos, por lo que la desafortunada noticia corrió como la pólvora provocando una gran conmoción entre sus fans alrededor del mundo.

Cansu Dere es una de las celebridades turcas más conocidas a nivel mundial. Foto: IG: cansudere

Debido a lo impactante de la noticia, algunos seguidores de Cansu Dere comenzaron a organizarse para realizar brigadas especializadas para tratar de localizar a la actriz entre los escombros y en las zonas que posiblemente pudo haber estado, sin embargo, se desconoce si estas se concretaron y en su lugar, los rumores de su desaparición se han alimentado con el surgimiento de nuevos datos.

Aseguran que Cansu Dere está viva

Luego de varios días de incertidumbre, el pasado fin de semana finalmente se tuvieron noticias del paradero de la actriz y fue la reconocida periodista turca, Bírsen Altuntas, quien confirmó a través de sus redes sociales que Cansu Dere se encuentra en perfecto estado de salud pues aparentemente no sufrió ningún daño ocasionado por los sismos y hasta señaló que la también modelo sería una de las celebridades que participarían en un evento organizado por Disney para recaudar fondos para los damnificados.

Cansu Dere supuestamente participará en un evento para recaudar fondos. Foto: IG: cansudere

Cansu Dere no da pistas de su paradero

Pese a las palabras de la periodista, los seguidores de Cansu Dere no quedaron muy conformes pues pese a su anunció, hasta ahora no se sabe nada sobre el supuesto evento de Disney, asimismo, la actriz turca de 42 años no ha publicado nada en sus redes sociales desde hace más de cinco semanas, además, tampoco se ha dejado ver por ningún lado, por lo que se desconoce cuál es su paradero.

Cabe mencionar que, debido a que Cansu Dere no ha salido a reportarse, en redes sociales se ha dado pie a que se generen distintas especulaciones, las cuales van desde los escenarios más pesimistas hasta otras donde se asegura que la estrella de cine y televisión estaría aprovechando el impacto mediático para aumentar su fama, mientras que sus seguidores han referido que tras el escándalo que se originó por su desaparición, no quiere salir a ofrecer declaraciones pues no quiere ser el centro de atención.

Esta fue la última foto que publicó Cansu Dere. Foto: IG: cansudere

Como se mencionó al principio de esta nota, la “desaparición” de Cansu Dere tras los sismos en Turquía ha causado una gran conmoción a nivel mundial, por lo que se espera que se informe en cuanto se tenga la certeza de su paradero y su estado de salud pues sus fans se encuentran más que consternados por esta desafortunada situación.

