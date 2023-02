Entre la espuma, Jacky Ramírez paraliza la red con arriesgado micro bikini

Jacky Ramírez causó un gran furor en rede sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en la que derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la modelo de OnlyFans presumió todas y cada una de sus curvas desde la bañera con un arriesgado micro bikini y de no ser por la espuma, la también participante de Acapulco Shore pudo haber enseñado de más, por lo que, como era de esperarse, su reveladora postal la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como uno de los máximos sex symbol del momento.

La atrevida postal de Jacky Ramírez en cuestión fue difundida a través de su perfil oficial de TikTok y dicha imagen formó parte de un video donde recopiló algunas de sus fotografías más candentes que ha hecho para su perfil de OnlyFans y como era de esperarse fue esta imagen la que más furor causó entre los casi dos millones de seguidores que ostente en dicha aplicación.

Jacky Ramírez provocó más de un suspiro con su arriesgada postal. Foto: TikTok: jacky_oficial

Para esta postal, Jacky Ramírez posó de pie desde una bañera y se pudo ver que únicamente estaba utilizando la parte de debajo de un micro bikini de color nude, mientras que en la parte superior de su torso no estaba utilizando ni una sola prenda, no obstante, utilizó la espuma a su favor y también cubrió sus senos con sus manos, por lo que no estuvo cerca de enseñar de más, no obstante, la fotografía resultó sumamente seductora para sus admiradores, quienes no pudieron resistirse ante sus encantos y de inmediato llenaron su post con decenas de halagos.

“Estás bellísima”, “La perfección hecha mujer”, “Un verdadero bombón”, “Cada día más hermosa”, “Toda una diosa”, “Simplemente preciosa”, “La más guapa de todas” y ¡Cuánta sensualidad en una sola mujer!” fueron algunos de los halagos que se llevó Jacky Ramírez, quien se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales tras su incursión en la venta de contenido exclusivo.

Jacky Ramírez ya habia dado una probadita de esta candente sesión para OnlyFans. Foto: IG: jackyoficial_

¿Qué hace Jacky Ramírez actualmente?

Jacky Ramírez todavía no ha sido confirmada para la decimoprimera temporada de “Acapulco Shore” y desde su salida de “Survivor México” no ha vuelto a participar en alguna producción de TV Azteca, por lo que se desconoce si tiene planeado participar en algún proyecto televisivo en los próximos meses, no obstante, mientras define su futuro laboral en la farándula, la modelo e influencer ha emprendido dos nuevos e importantes proyectos pues desde hace unos meses incursionó en la venta de contenido exclusivo en OnlyFans, lo cual, ha resultado ser todo un éxito, además, también lanzó su primera canción como solista, lo cual, le permitió demostrar que además de su belleza tiene muchos otros talentos.

Jacky Ramírez es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: jackyoficial_

