Desde la alberca, Eva Longoria sube la temperatura con ajustado traje de baño

La actriz Eva Longoria es conocida por mantenerse cerca de sus más de nueve millones de seguidores en Instagram, y con más de 5,000 publicaciones en la plataforma, no es de extrañar que siempre sorprenda a sus fans con su contenido. Ejemplo de esto es su última fotografía en Internet.

El pasado sábado, la actriz dejó a muchos de sus seguidores de Instagram perplejos con una postal donde lucía su esbelta y escultural figura con un traje de baño que resaltaba su silueta. Además, acompañó su look con un sombrero que le dio un toque de glamour, mientras que de fondo se apreciaba una mansión y una piscina.

Eva Longoria | Fuente: Instagram @evalongoria

La imagen fue acompañada por el mensaje “¿Alguien listo para el verano?” y más de mil personas respondieron al post de Instagram. Los fanáticos de la actriz destacaron su belleza y cuerpo escultural a sus 47 años, y muchos dijeron sentirse listos para disfrutar del verano gracias a su ejemplo. Otros, sin embargo, prefieren los días fríos y los abrigos.

Eva Longoria | Fuente: Instagram @evalongoria

Los comentarios de los seguidores de Eva Longoria incluyeron expresiones como “Eres muy linda y hermosa”, “Me encanta el sombrero”, “Impresionante imagen” y “Muy bonita foto”. Todos ellos demuestran el amor y apreciación que tienen por la actriz, y su figura y look en la postal solo aumentaron su admiración.

¿Quién es Eva Longoria?

Eva Longoria es una actriz estadounidense conocida por su papel como Gabrielle Solis en la serie de televisión "Desperate Housewives". También ha aparecido en otras series de televisión y películas, como "The Young and the Restless", "Telenovela", y "Overboard". Además de su carrera actoral, Longoria es activa en temas sociales y políticos y ha trabajado como productora y directora. Es una de las actrices más populares de Hollywood y cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

