VIDEO | JD Pantoja no resiste los celos y arma escena por videoclip de Kimberly Loaiza besándose con otro

Una de las parejas más populares de Internet es la conformada por Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes además de tener sus carreras como creadores de contenido independientes, suelen compartir momentos especiales de su relación y vida familiar, por lo que, no es de sorprenderse que en esta ocasión mostraran un poco del detrás de cámaras del último video musical en el que participaran.

El proyecto servirá de audiovisual para una canción de Kimberly Loaiza, en la cual se trata un tema escamoso: la infidelidad, de ahí que la idea del video musical sea precisamente mostrar que Kim le es infiel a Juan de Dios Pantoja, quien presenció las escenas en las que su esposa tenía encuentros cercanos con un modelo.

Y aunque ambos son amigos del chico en cuestión, eso no impidió que JD Pantoja sintiera un poco de celos en las escenas donde se observa que el modelo tiene una interacción directa con Loaiza, quien se sorprendió al ver lo controlado que estaba su pareja en la mayor parte del rodaje, lo cual según él, se explica por el hecho de que al modelo no le gustan las mujeres, cuestión que le dio cierta seguridad.

A diferencia de una ocasión en la que una fan a la que le gustan las mujeres le tocó un glúteo a la también cantante durante una firma de autógrafos, situación que tanto ella como su pareja consideran como acoso, ya que este tocamiento se dio sin consentimiento de Kimberly Loaiza. Otro día JD Pantoja le puso un alto a una mujer que le ayudaba con su vestuario a Kim, pues la asistente estaba teniendo actitudes indebidas.

Y aunque en el video de "Infieles", canción de Kimberly Loaiza, no se aprecia más que un beso entre ella y el modelo, lo cierto es que llegó un momento en el que JD Pantoja no pudo evitar hacer algunos comentarios de broma, tales como "¡No!, no le agarres la cara" y "Siento que me están engañando en mi cara, o sea en mis narices está pasando".

Sin embargo, Juan de Dios dejó en claro que estas eran dramatizaciones, pues ahora es una persona más segura de ella misma y de su pareja, por lo que no tuvo inconvenientes durante el rodaje del video de la influencer, quien aclaró que todas las tomas estaban siendo muy respetuosas para ella y para el modelo.

"Estoy impactado de lo mucho que he aguantado, o sea antes era muy celoso. Ahora ya como que tengo más confianza en mí, en ella y pues, eran problemas míos no de ella, eran problemas mentales míos, era mi culpa", confesó Juan de Dios Pantoja.

