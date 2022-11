Arriba del escenario: Kimberly Loaiza conquista la red con un ajustado body

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se presentó en el puerto de Mazatlán, teniendo invitados de lujo, la venta de los boletos fue todo un éxito, ya que hasta la última entrada al concierto se vendió y la cantante no defraudó a su público ya que se la vio radiante y con un look muy provocador.

En su cuenta de Instagram, se la vio a la artista muy sensual y maravillada con el público que se acercó a Mazatlán. Lo que sí, no todo fue color de rosas para Loaiza ya que se generó toda una polémica en las redes sociales por la capacidad del estadio y la cantidad de personas. Los organizadores del evento habían dicho que estaba sold out pero parece que no.

Kimberly Loaiza. Fuente: Instagram @kimberly.loaiza

Supuestamente, todo el tour de Kimberly Loaiza era sold out, pero muchos influencers que sacaban fotos del evento pasado no mostraban que el lugar estuviera repleto sino todo lo contario. De todas maneras la cantante mexicana salió a defenderse y mostro todas las imágenes que ella tiene del concierto.

En Instagram, la artista muestra como se ven las fotos desde el escenario y por supuesto hay muchas personas en el recital. Además, Kimberly mostro todo el vesturario que uso para el concierto y ahí han quedado más de uno sin aliento. Es que se la nota muy sensual y con atuendos donde puede mostrar un poco más de lo normal.

Al subir esas imágenes a la red social de la camarita, Kimberly Loaiza recibió un tsunami de like y comentarios. Para que te hagas una idea, en tan solo 24 horas ya ha recibido más de 500 mil like y un centenar de comentarios. Sin dudas que la artista es una de las elegidas del momento, pues es un éxito en las redes y los shows que da.