VIDEO | En conjunto de red, Karely Ruiz enamora a sus fans durante un live, dice que está "gorda"

Fiel a su costumbre, Karely Ruiz dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores con su último outfit el cual es muy distinto a los que enseñó en su reciente visita a Madrid, España. Sin importarle que el país esté atravesando por los frentes fríos de la temporada invernal, ella decidió ponerse sus botas, unas medias caladas y un conjunto de red con el que no dejó nada a la imaginación.

Su atuendo los mostró durante un live, desde su cuenta de Instagram, donde interactuó muy poco con sus seguidores y sólo respondió algunas preguntas al azar. No obstante, se concentró más en cómo se veía con la ropa; llegó a la conclusión de que se ve muy "gorda" y mencionó que no sabía si debía someterse a otra lipoescultura o tonificarse a base de ejercicio (que es lo ideal). Con un maquillaje discreto, lució más hermosa que nunca.

Karely Ruiz ama todo lo relacionado a Chucky (Foto: IG @karelyruiz)

Tras recibir los innumerables elogios de los fans y seguidores, se animó a publicar algunas fotografías donde puso su mirada de inocente, considerada el arma más poderosa de una chica. Bajo el título "soy tuya, papi", Karely Ruiz decidió terminar de alborotar a las masas y a todo aquel que no fue testigo de su transmisión en directo.

"Wow me encanta tu mirada eres toda una diosa", "Que hermosa chica ojalá algún día me prestes atención quisiera contarle algo", "Qué mujer más guapa me encantas", "Mi tentación más grande", "La más hermosa mi bebe" y "Mi amor platónico, te ves espectacular con lo que te pongas", son algunos de los comentarios que le hicieron llegar, además de los más de 120 mil "likes" que lleva en menos de una hora y contando.

Karely Ruiz volvió locos a sus fans con su atuendo (Foto: IG @karelyruiz)

¿Karely Ruiz siempre tuvo esa figura?

A través de su Instagram, Karely Ruiz publicó una fotografía del recuerdo; se dejó ver cuando tenía la edad de 16 años. Aunque sólo son 6 años de diferencia, pues ahora tiene 22, la diferencia no es mucha como la mayoría de las personas suponen, ya que ella misma ha confesado que se ha sometido a algunos arreglos estéticos.

Con una mirada más tímida, la originaria de Monterrey, Nuevo León, ya tenía ese atractivo que ahora luce con mayor madurez. De igual forma, enseñó un poco de su abdomen gracias al outfit que manejó en aquella época: unos jeans y una chamarra de mezclilla, así como un top de una marca reconocida. Esto ha servido para que las personas detengan sus críticas sobre que ella era una mujer completamente diferente antes de saltar a la fama.

Karely Ruiz cuando tenía 16 años (Foto: captura de pantalla)

