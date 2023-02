Laura G regresa a VLA para mostrar su belleza en shorts

Laura G regresó a Venga la Alegría esta semana después de tomarse unos días alejada de las cámaras. Como era de esperarse, la conductora se integró al matutino derrochando estilo, como por ejemplo lo hizo este martes cuando apareció en un coqueto short con el que además de dar cátedra de moda para las mujeres, también comprobó por qué es una de las más bellas de la pantalla chica en México.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se ausentó la semana pasada para estar junto a su familia y pasar unos días fuera de México. Esto sucedió en medio de los rumores sobre su salida del programa de Tv Azteca, que ha sufrido diferentes cambios, pues recientemente la nueva productora despidió a algunos conductores y agregó a otros a su equipo. A pesar de que se dice que Laura será la siguiente en abandonar la emisión matutina, la celebridad sigue demostrando que es una de las favoritas del público, ya que además de su talento y carisma, es un referente de moda.

Laura G se luce con mini shorts en VLA

La también locutora de radio demostró por qué se ha convertido en un ejemplo de estilo cuando este martes apareció en luciendo un mini short con estampado de cuadros, el cual combinó con una camisa en palo de rosa. Laura G se robó todas las miradas debido a que cautivó a sus admiradores al modelar su figura con este look que aunque era muy formal y glamuroso, tenía un toque sensual que la hacían destacar entre sus compañeras, quienes también se caracterizan por vestir muy bien.

Laura G regresó a VLA para derrochar estilo en short IG @lauragii

Laura replicó su atuendo en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, en donde recibió cientos de reacciones positivas por parte de sus millones de seguidores, quienes siempre le muestran su cariño con halagadoras palabras. Con dos fotografías y un Reel, la conductora de televisión enseñó a detalle su look del día, el cual llamó la atención por su short de cuadros en blanco y negro, pieza que combinó a la perfección con una camisa de mangas largas y abultadas, que hicieron el match perfecto.

Con las frases "Adiós Enero" y "Boom ¿Les gusto el look de este día?", publicó las imágenes la regiomontana, quien se llenó de comentarios como: "Super guapa. Te sienta bien este look", "Se te extrañaba Lau", "Que gusto estés en el programa nuevamente" y "Saludos te ves muy guapa también ese look te queda muy bien". La publicación ya alcanzó los más de dos mil "likes" en Facebook, mientras que en la otra plataforma de Meta suma otros miles más, lo que comprueba que es muy querida entre el público.

María Sonia Laura González Martínez, nombre real de la presentadora, tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, pues ha trabajado desde que era joven. A pesar de que se ganó el cariño del público desde que estuvo en Sabadazo, ahora ha provocado diferentes reacciones con su participación en Venga la Alegría, ya que mientras hay muchas personas que la apoyan, hay otras que desean que esté fuera del programa, sobre todo después de que se peleara con El Capi Pérez.

La conductora se luce con sus looks cada mañana IG @lauragii

Desde que empezó el año se ha especulado que tanto Laura G, como sus compañeras Anette Cuburu y Flor Rubio, serán despedidas del matutino del Ajusco, sin embargo, hasta el momento, el único cambio ha sido la salida de Roger González y la llegada de Mauricio Barcelata, quien ha dicho que no le viene a quitar el lugar a nadie, y que por el contario quiere unirse a la "familia" que han formado sus compañeros.

