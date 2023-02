Ella es Valeria Andrade la exárbitro de la Liga MX que triunfa en redes

El mundo del fútbol profesional a veces puede ser complicado, no sólo para los y las jugadoras, también para quienes dirigen los encuentros, como el caso de Valeria Andrade, quien hasta el año pasado era árbitro en la Liga MX, pero luego de una polémica tuvo que dejar su trabajo, pero pese a ese tropiezo, la ahora influencer triunfa en redes sociales.

Ahora triunfa en las redes. Foto: Especial.

En sus cuentas suma más de 120 mil seguidores en Instagram, a quienes constantemente sorprende con su contenido, el cual suele variar entre cosas de su vida, deportes, rutinas y hasta outfits. Además, constantemente recibe muchos halagos.

¿Por qué dejó el futbol profesional?

En febrero de 2022 Valeria fue expulsada de la Comisión de Árbitros luego de que hizo publicidad en sus redes sociales para una casa de apuestas, lo cual está prohibido para todo aquel profesional que esté afiliado a la FIFA, según el Código de Ética de la FIFA, que en su edición 2020 señala en el artículo 26.

Aseguró que todo fue un error. Foto: Especial.

“Hola, amigos. Quiero recomendarles una casa de apuestas, la más confiable, con los coeficientes más altos y pagos garantizados. Se les dará un bono de 130 dólares a los nuevos jugadores en su primer depósito. Regístrate y no pierdas la oportunidad de hacerte rico”, fue lo que había dicho Andrade en un historia de Instagram.

Ella lamentó lo ocurrido

Luego de toda la polémica, la ex silbante dio una entrevista al medio ESPN, donde aseguró que todo se trató de un error: "Me siento como si hubiera matado a alguien, cuando en realidad, una falla la puede cometer cualquier persona. En este momento, obvio, yo la cometí de otra manera, pues no maté a nadie, no violé a nadie. Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí. Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande", dijo en ese momento. Afortunadamente al parecer ha logrado sobreponerse a esa situación.

SIGUE LEYENDO...

FOTOS: Ivana Knoll sorprende con atrevido bikini blanco de dos piezas

Alisha Lehmann da cátedra de moda con atuendo oversize