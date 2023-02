Diego Boneta habla sobre la serie biográfica no autorizada de Paco Stanley: “Estoy nada más actuando”

Diego Boneta fue el elegido por Amazon Prime para darle vida al personaje de Paco Stanley en la serie biográfica del icónico conductor, sin embargo, luego de que se anunciara el proyecto, Paul Stanley salió a declarar esta producción sobre la vida de su padre no contaba con la aprobación de su familia, por lo que anunció que emprenderían medidas legales y durante un encuentro con la prensa el novio de Renata Notni reveló cuál es su postura ante dicha situación.

Para empezar a abordar el tema, es importante señalar que una vez que se anunció la serie biográfica de Paco Stanley en la que además de Diego Boneta, también actuarán Belinda y Luis Gerardo Méndez, el hijo del icónico conductor, Paul Stanley, salió a decir que sí habían tenido acercamientos con la productora, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo debido a que solo querían centrarse en el homicidio de su progenitor, lo cual, consideran de mal gusto debido a que afecta la imagen de su padre, por lo que dicha producción no contó con la aprobación de la familia, quienes también pudieron haber participado como asesores en la creación de la historia y de los personajes.

En distintas entrevistas, Paul Stanley aseguró que ya estaba platicando con su equipo legal para ver cómo es que pueden proceder para evitar que se haga mal uso de la imagen de su padre, pues la familia posee dichos derechos y aseguró que en caso de que no puedan detener su producción, quieren asegurarse de que se hago “algo chido”.

Cabe mencionar que Paul Stanley aseguró que el hecho de que Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez participen en este proyecto no le incomoda pues ellos solo están “haciendo su chamba” por lo que no tienen nada que ver con el proceso legal que tiene pensado iniciar, el cual, sería única y exclusivamente contra la casa productora encargada del proyecto.

“Estoy nada más actuando”

Luego de todo el escándalo que se originó en torno a la serie biográfica de Paco Stanley, Diego Boneta finalmente salió a dar la cara y por primera vez habló del proyecto y lo primero que hizo fue deslindarse de los problemas legales que podría enfrentar dicha producción pues señaló que su único rol dentro de este proyecto es el de actor, además elogió el elenco y aseguró que el resultado será de alta calidad.

“La verdad es que no sé, en este proyecto no estoy produciendo, estoy nada más actuando, entonces solo me toca hacer mi labor de actor, estoy muy contento de trabajar con un gran elenco, trabajar con Amazon, estoy súper contento, es el mismo equipo que hizo “Luis Miguel: La Serie”(...) Belinda, Luis Gerardo Méndez, Bárbara López, Zuria Vega, es un gran elenco y es muy especial que sea el mismo equipo con el que trabajé cinco años, sé que la calidad va a estar ahí”, señaló.

Antes de huir de los medios, Diego Boneta fue cuestionado de forma directa si había tenido algún acercamiento con Paul Stanley o alguien de la familia del fallecido Paco Stanley, sin embargo, reiteró que en dicha producción solo está como actor, por lo que se va a limitar a sus funciones.

