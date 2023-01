Paco Stanley: así se veía Paola Durante, actriz que interpretará Belinda en la polémica serie

Se confirmó se hará una bioserie sobre la muerte de Paco Stanley, la cual estará protagonizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda, esta última supuestamente hará a Paola Durante, quien fue colaboradora del presentador de televisión y que también estuvo en la cárcel por ser una de las sospechosas por su asesinato. La modelo era muy conocida en los años 90, pues con su carisma y belleza conquistó al público, así que te mostramos cómo lucía antes del atentado en contra de la celebridad.

Paola Durante nació un 17 de abril de 1975 en Montevideo, Uruguay, sin embargo, desde que era niña se mudó a México. En su juventud tuvo a su hija, por lo que empezó a buscar trabajo como modelo en agencias y en la televisión, fue así que la artista llegó a TV Azteca como edecán para promocionar diferentes productos, ahí fue vista por Paco Stanley, quien, de acuerdo a varias versiones, la invitó a participar en "Una tras otra", en donde se convirtió en una de las colaboradoras favoritas tanto del conductor como del público.

Así se veía Paola Durante

La uruguaya destacó que entró a trabajar con el conductor cuando ella tenía 24 años y debido a que era una mujer atractiva, Stanley la acosó junto a su colaborador Mario Bezares. “Como a los tres meses me tiró la onda, como a los tres meses que empezó el programa. En un mensaje de biper me decía ‘Hola, soy Paco Stanley. Quiero invitarte un té’. Yo dije ‘esto es una broma de muy mal gusto’. Al otro día llega y me dice 'te mandé un mensaje'”, contó Paola en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que aclaró que siempre mantuvo una relación profesional, pues no quería que la despidieran.

Cuando su carrera comenzó a despuntar en la industria del entretenimiento, Paola Durante vivió uno de los momentos más duros en su vida, pues tras el asesinato de Paco Stanley, ella y Bezares, fueron acusados de ser los autores intelectuales del atentado. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indició habían planeado el ataque al conductor debido a deudas con los cárteles de drogas. Ambas estrellas de la pantalla chica fueron detenidas y enviadas a una cárcel, por su presunta responsabilidad en el caso.

“Me subieron a la patrulla porque me querían llevar al reclusorio. Me dijeron que había alguien que me reconoció. (…) No había ningún abogado", contó sobre aquel momento que marcó su vida, ya que estuvo en la cárcel por dos años, pues la justicia la dejó en libertad al no encontrar elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas.

Paola Durante era una de las edecanes favoritas del programa de Paco Stanley Foto: Especia

Paola Durante reacciona al ser interpretada por Belinda

Ahora, Amazon Prime Video anunció que contará parte de la historia de Paco Stanley, y posiblemente de la edecán, que presuntamente será interpretada por Belinda, algo que al principio le causó mucha alegría, ya que en sus Instagram Stories compartió la noticia con la leyenda "Para mi es un gran honor @belindapop. Estoy en shock!!!!! Wooooooow", sin embargo, después lo eliminó y anunció que ella no había dado permiso de utilizar su imagen.

"En estos momentos, por instrucciones de mi abogado y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir”, fueron algunas de las palabras que colocó Paola Durante en su comunicado, uniéndose así al descontento de los involucrados en el caso, pues tampoco Mario Bezares ni la familia han dado autorización para utilizar su imagen y la propia historia del día de su muerte.

Paola Durante no está involucrada en la polémica bioserie Foto: Especial

