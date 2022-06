Paco Stanley: La verdad detrás del famoso VIDEO de “la bolsita del Gallinazo” de Mario Bezares

Este martes 7 de junio se cumplen 23 años de la trágica muerte de Paco Stanley, quien en vida fue uno de los conductores más queridos y polémicos de toda la televisión mexicana y por ello en esta ocasión recordaremos uno de los momentos más bochornosos que protagonizó junto a Mario Bezares en uno programas y te diremos cuál es la verdad detrás del famoso video de “la bolsita del gallinazo”.

Este peculiar episodio ocurrió a mediados de la década de 1990 dentro del programa “¡Pácatelas!” cuando Paco Stanley llamó a Mario Bezares para que hiciera el ya clásico “baile de Gallinazo”, no obstante, en pleno baile se le salió de su saco una pequeña bolsa que contenía una sustancia de color blanco y muchos dieron por sentado de que se trataba de cocaína pues desde ese entonces ya había rumores donde se especulaba sobre las adicciones de los conductores y hasta de sus supuestas relaciones con el narcotráfico.

En su momento, este peculiar episodio no tuvo una gran repercusión, sin embargo, años más tarde con el surgimiento del internet se revivió este video, el cual, se convirtió en una auténtica leyenda urbana que ha dado pie a todo tipo de especulaciones, sin embargo, luego de casi dos décadas, Mario Bezares se animó a revelar la verdad detrás de este icónico video.

¿Qué contenía la famosa “bolsa del gallinazo?

Fue hace apenas unos meses atrás cuando Mario Bezares habló por primera vez sobre este bochornoso episodio vivido junto a Paco Stanley y para empezar le confesó a Yordi Rosado que él y “Pacorro” sí llegaron a utilizar cocaína, no obstante, mencionó que preferían el alcohol y sobre la misteriosa bolsita aseguró en diversas ocasiones que no contenía droga, sino que era una cajetilla de cerillos envuelta en pañuelos de papel, la cual se desprende de una divertida anécdota.

En su relato, Mario Bezares recordó que todo empezó en un show que ofrecieron en Tijuana donde realizaron una dinámica donde participaron diferentes mujeres y la ganadora, una rubia despampanante, gañó la competencia por lo que Paco Stanley le dijo que el premio era un beso suyo y terminó besando apasionadamente a la bella joven frente a todo el público, no obstante, refirió que durante toda la dinámica la joven no quiso hablar así que había cierta dosis de misterio en su imagen.

Al finalizar el espectáculo, la invitaron a los camerinos, pero una vez que cruzaron palabras, el conductor descubrió que había besado a un travesti y de inmediato canceló sus planes de invitarla a salir para después huir, no obstante, su conquista le dejó anotado su número en una cajetilla de cerillos para que lo buscara cuando regresaran a la ciudad, pero Stanley se deshizo de ella y fue aquí donde Bezares la recogió por alguna razón y la guardo en la bolsa de su saco, el cual fue el mismo que utilizó semanas más tarde en el icónico baile del “Gallinazo”.

“Agarré una carterita de cerillos y me la metí al saco, pasaron dos o tres meses y me volví a poner el mismo traje y es lo que se cae, si ustedes observan perfectamente bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, las meto aquí (en las bolsas), cuando termino de bailar, me le acerco (a Paco Stanley) y le entrego algo, es la carterita de cerillos y entonces hace ‘hijo de tu p…’ porque nos llevábamos muy bien, esa es la verdadera historia”, señaló Bezares.

