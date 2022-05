Paco Stanley: Esta es la jugosa cantidad de dinero que ganaba el conductor por día

Paco Stanley fue una de las personalidades más importantes de la industria del espectáculo en México durante las décadas de 1980 y 1990 pues fue el conductor más popular de aquella época gracias a su divertida personalidad y a sus peculiares ocurrencias, no obstante, si figura se vio manchada por las diferentes teorías surgidas tras su muerte en las que se aseguraba que tenía vínculos con el narcotráfico, sin embargo, uno de sus más cercanos colaboradores asegura que esto no era verdad ya que no tenía ninguna necesidad de hacerlo y hasta reveló cuánto es que ganaba el famoso presentador.

El encargado de hacer estas revelaciones fue el también actor y comediante, Benito Castro, quien conoció a Paco Stanley desde que ambos compartieron créditos en “La Carabina de Ambrosio” y señaló que el papá de Paul Stanley no tenía necesidad alguna de vender drogas debido a que al día se llevaba más de 300 mil pesos tan solo por la venta de publicidad en sus programas.

“Eso de que dicen que vendía (droga), están pend… no tenía la necesidad de vender coca, porque ganaba un ching… de dinero, se ganaba sobre 300 – 350 mil pesos diarios en menciones de comerciales de televisión”, fueron las palabras de Benito Castro, las cuales emitió hace unos meses durante una entrevista para Alex Montiel, quien es mejor conocida por su personaje de “El Escorpión Dorado”.

Paco Stanley y Benito Castro fueron grandes amigos. Foto: Especial

Por otra parte, el actor que interpretó el personaje del “Papiringo” de “La Güereja”, también reveló que, Paco Stanley era un gran amante de los excesos pues no paraban de tomar alcohol en ningún momento.

“Con Paco Stanley se bebía alcohol en serio. Tenía garganta aventurera. Yo trabajé cinco o seis años con Paco Stanley, era su segundo de abordo. Con Paco se tragaba alcohol desde que llegábamos a la oficina a las 11 de la mañana, salíamos a comer, tequila, comíamos con vino, regresábamos a la oficina y a puro coñac y whisky”, recordó el actor.

Para finalizar, Benito Castro también confesó que fue interrogado por la policía tras la muerte de Paco Stanley y señaló que quisieron sacarle información sobre los supuestos vínculos del conductor con el narcotráfico, sin embargo, el hijo de Arturo Castro sorprendió a todos con lo que les respondió a las autoridades.

Benito Castro fue llamado a declarar por la muerte de Paco Stanley. Foto: Especial

“Cuando lo mataron fui a declarar a la procuraduría y me dijeron ‘¿A usted le daba cocaína Paco Stanley?’ le dije ‘no, yo le daba a él’”, fueron las palabras de Benito Castro, quien aseguró tener decenas de anécdotas más junto al titular de “¡Pácatelas!” y “¡Ándale!”.

El próximo 7 de junio se cumplirán 23 años de la trágica muerte de Paco Stanley quien fue víctima de un ataque armado cuando salió de comer en un conocido restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México y como se mencionó antes, la polémica en torno a su muerte fue todo un suceso mediático pues además de que se destaparon sus supuestos vínculos con organizaciones criminales, también se vieron involucrados Mario Bezares y Paola Durante como sospechosos de haber organizado el ataque, sin embargo, el caso todavía no ha sido resuelto hasta la actualidad.

SIGUE LEYENDO:

¡Gallinazo! La Generación Z no sabe quién fue Paco Stanley y millennials atacan con MEMES

Paco Stanley fue besado por Diego Verdaguer en pleno programa en vivo: VIDEO