Bobby Larios, ex de Niurka, revela si Emilio Osorio es su hijo

Emilio Osorio mejor conocido como “Halcón” ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues su nuevo romance con una joven de Acapulco Shore se ha llevado los titulares de varios medios de comunicación, sin embargo, ahora su nombre nuevamente está siendo ligado al de Bobby Larios, ex pareja sentimental de su madre.

Y es que, fue en el año 2003 cuando Niurka Marcos protagonizó uno de los más grandes escándalos de su carrera, pues comenzó una relación sentimental con Bobby Larios en medio de rumores de infidelidad por parte de la cubana a Juan Osorio, por lo que muchos aseguraron que su hijo podría ser en realidad del actor y no del productor.

Aunque han sido muchos años de rumores respecto a la presunta paternidad de Bobby Larios, es él mismo quien recientemente reveló lo que tanto él como su hijo piensan de que lo señalan como el papá de Emilio Osorio.

Y es que, hace unos días este rumor volvió a tomar fuerza luego que Bobby compartió en redes sociales el encuentro que tuvo con su hijo luego que lo fue a recoger al aeropuerto, por lo que en redes sociales comenzaron a señala e incluso hicieron comparaciones entre el joven y Emilio Osorio y aseguran que son igualitos.

¿se parecen Santiago y Emilio?

Pese a esto, el actor fue entrevistado por la periodista Angélica Palacios quien lo cuestionó sobre lo que piensa su hijo Santiago respecto a todo lo que se dice que Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio y no el productor de telenovelas.

Durante la entrevista, Larios fue cuestionado si es que todos estos rumores han llegado a afectar en su vida personal, o con su familia, ante esto, el actor aseguró que a él lo tiene sin cuidado, por lo que cree que a quien si le debe afectar es a Juan Osorio.

“Yo creo que a su papá (Juan Osorio) le ha de pegar más fuerte ¿no?, a mí no, no a mi no me pega, como dice el dicho ‘el que esté libre de pecado que tire la primera piedra’ (risas)”, dijo Bobby