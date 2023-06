José Manuel Figueroa se disculpa con Niurka y Emilio por poner en duda la paternidad de Juan Osorio

Niurka se le fue con todo a José Manuel Figueroa luego que el cantante puso en duda la paternidad de Juan Osorio con su hijo Emilio, pues el hijo de Joan Sebastián cuestionó si es que el joven participante de La Casa de los Famosos México no era hijo de Bobby Larios, actor con quien la cubana tuvo un intenso romance luego de su matrimonio con el productor de telenovelas.

Debido a lo anterior, Niurka Marcos no se quedó callada y con su peculiar estilo, la cubana recordó a José Manuel Figueroa un encuentro íntimo que tuvieron el cual no salió muy bien y del mismo que no tiene buenos recuerdos, sin embargo, el intérprete de regional mexicano, ya pidió una disculpa a la cubana a través de redes sociales.

¿Qué dijo José Manuel Figueroa a Niurka?

Luego de la polémica respuesta de Niurka Marcos en donde dejó ver el mal desempeño sexual que tuvo José Manuel Figueroa cuando estuvieron juntos, el cantante quien actualmente está comprometido con Marie Claire Harp, a través de redes sociales envió un mensaje a la cubana pidiendo disculpas no solo a ella sino a Juan y Emilio Osorio.

“Hola Niurka, ¿cómo estás?, espero que estes muy bien, te mando un saludo…este video más que nada es para ofrecerte una disculpa obviamente, que ya lo hice ante las cámaras y se armó un relajo ahí…me preguntaron y por mi ignorancia yo no sabía, disculpame, de verdad, también le pedí una disculpa y reitero de nuevo a ti, a Juan Osorio a Emilio una disculpa grande…”

Evidentemente nervioso, José Manuel Figueroa habló de cómo sucedieron las cosas y cómo es que se dio el “mal entendido”, pues el cantante asegura que él no sabía nada sobre la paternidad de Juan Osorio y es por eso que preguntó acerca del tema a los medios de comunicación.

Pese a su error, José Manuel Figueroa relata en su disculpa a Niurka que él pidió a los medios de comunicación que no saliera al aire ese fragmento, pues sabía que la había regado, sin embargo, sí salió y se hizo viral en redes sociales.

“...fue un error mío y no quiero que haya malos entendidos, de hecho pedí a las cámaras que lo borraran y no lo hice en mala onda, sino porque me corrigieron y yo super que la había hiper regado y pedí que lo borraran y pedí también que, y extendí mis disculpas ante las cámaras…” dijo José MAnuel Figueroa

Hasta la redacción de esta nota, Niurka no ha dado réplica sobre las disculpas de José Manuel Figueroa, sin embargo, se espera que la cubana reaccione a éstas.

