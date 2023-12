Kalimba ha tenido acusaciones de machismo y de acoso sexual, así han sido sus polémicas

Kalimba nuevamente está siendo tendencia en redes sociales debido a que recientemente hizo unas polémicas declaraciones, por las cuales lo acusaron de machista. Después de que se hiciera viral el video, los usuarios de internet han recordado algunos de los escándalos en los que se ha involucrado al cantante, a quien también han señalado por presunto acoso sexual.

El integrante de OV7 participó en el podcast de Pedro Prieto, conductor de Venga la Alegría Fin de Semana. En el programa el cantante habló de su carrera, así como de otros temas, uno de ellos la masculinidad de los hombres, la cual, dijo, se está perdiendo, porque no los deja ser violento, cuando es parte de su naturaleza. Estas palabras hicieron eco en las plataformas digitales, en donde los usuarios se han mostrado a favor, pero muchos en contra.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos”, dijo el cantante durante la conversación.

Las polémicas de Kalimba durante su carrera

Esta no es la primera vez que Kalimba se convierte en el centro de atención, pues en 2009 comenzaron sus polémicas. En aquel año, Luz María González, su expareja y mamá de su hija Aitana, lo demandó por la pensión alimenticia. Aunque logró llegar a un acuerdo con la joven, el intérprete de "Duele" protagonizó los titulares de las revistas de espectáculos.

Kalimba terminó en la cárcel por unos días tras las acusaciones de abuso sexual Foto: Especial

Sin embargo, su escándalo más grande llegaría al siguiente año. En 2010, Daiana Guzmán, quien era menor de edad, acusó a Kalimba legalmente de abuso sexual, después de que ambos estuvieron juntos en una fiesta en Quintana Roo. Tras los fuertes señalamientos el arista fue ingresado al Centro de Readaptación de Chetumal, en donde permaneció por alrededor de una semana. Después de muchos años, el intérprete reveló que un funcionario local fabricó su caso.

Kalimba vuelve ser señalado por acoso

Este año, Kalimba volvió a ser señalado por presunto abuso sexual. Ahora la cantante Melissa Galindo dijo que el integrante de OV7 la había tocado de manera indebida en 2020, sin embargo, no había revelado su historia debido a que tenía una relación laboral con él. Como era de esperarse, el intérprete de "Se te olvido" volvió a defenderse y contra demandó a la que era su colaboradora.

Kalimba fue acusado de machista IG @kalimbaofficial

A esta serie de acusaciones, se le sumó la queja de una fan, quien aseguró que tuvo una mala experiencia con el también actor de teatro musical. Gabriela Quintanilla expuso en X (antes Twitter) que al pedirle una foto, Kalimba fue frío y renuente, además de que no quería hablar español. Esta experiencia se hizo viral en la plataforma y los usuarios se lanzaron contra el artista, de 41 años.