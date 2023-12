Norma Lazareno hace inquietante comentario sobre el estado de salud de Silvia Pinal

Durante las últimas horas el nombre de Silvia Pinal ha encabezado las listas de tendencias en plataformas digitales debido a que su entrañable amiga, la también actriz, Norma Lazareno, hizo un inquietante comentario referente al estado de salud de la madre de Alejandra Guzmán, el cual, generó una gran preocupación en torno al estado médico de “La Última Diva del Cine Mexicano”.

Estas declaraciones de Norma Lazareno fueron vertidas durante una entrevista que le concedió al programa de espectáculos “De Primera Mano”, en la cual recordó a Carmen Salinas en la víspera de su segundo aniversario luctuoso y señaló que desde la partida de la emblemática actriz ha tenido que pasar la Navidad con otras personas pues señaló que acostumbraba a reunirse con la también imitadora en esta celebración decembrina.

Sigue leyendo:

Reaparece Ana Luisa Peluffo a sus 94 años, así luce actualmente la bella actriz del Cine de Oro

Lucía Méndez reaparece en redes tras su hospitalización y manda mensaje a sus fans

Norma Lazareno hace inquietante comentario sobre la salud de Silvia Pinal

A propósito de esta primera declaración, Norma Lazareno señaló que entre sus opciones para pasar la Navidad está la casa de Silvia Pinal debido a que ya la invitó a compartir la cena en esta importante fecha y aunque señaló que posiblemente se reúna con ella hasta “el recalentado” sí la visitará pues confesó que la matriarca de la Dinastía Pinal no se encuentra en las mejores condiciones de salud, aunque señaló que está estable y muy bien cuidada.

“Estaré un rato, posiblemente no en la noche de Navidad pero iré al recalentado, como decimos, porque siempre me ha invitado, (Silvia Pinal) no está bien, pero está estable, está estancada, se puede decir. Pero por supuesto (qué está bien cuidada), hace como ocho días hablé con ella porque tuvimos una invitación mutua y le hablé para saber si iba y me dijo ‘pero por supuesto que voy’”, fueron las palabras de Norma Lazareno, quien no ofreció más detalles sobre las complicaciones de salud de su entrañable amiga.

Norma Lazareno aseguró que Silvia Pinal "no está bien". Foto: Cuartoscuro

Hasta el momento, ningún miembro de la Dinastía Pinal ha salido a realizar alguna declaración adicional sobre el estado de salud de la entrañable conductora de “Mujer, Casos de la Vida Real”, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas o días cuando comience a fluir información oficial sobre la situación médica de la legendaria actriz de 92 años de edad.

En el último año, Silvia Pinal ha experimentado distintas complicaciones de salud que han alarmado a todos sus fans como una infección en las vías urinarias y un par de enfermedades respiratorias que la han obligado a visitar el hospital en más de una ocasión, sin embargo, la matriarca de la famosa Dinastía Pinal ha logrado salir bien librada de estos episodios y su familia ha salido a aclarar que sus apariciones públicas se han disminuido únicamente como precaución.