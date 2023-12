Le estamos quitando la masculinidad a los hombres: Kalimba

La agresividad en los hombres no solo es una característica natural en el género, sino que es incluso deseable que la tengan, señaló el cantante mexicano Kalimba en una reciente entrevista.

Durante la plática que sostuvo con el actor y presentador de televisión español Pedro Prieto, Kalimba explicó que en la actualidad estas características de los hombres son consideradas negativas de forma errónea.

Sigue leyendo:

Esta es la razón por la que Yahir y Kalimba celebrarán juntos en diciembre

Este fue el secreto de Kalimba para sobrevivir en la cárcel: "Caí en las manos de Dios"

VIDEO | Kalimba revela como era Julissa con La Onda Vaselina: "No le gusta la mediocridad"

“Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo, o usarlo única y exclusivamente en los momentos correctos.

“Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla”, detalló.

“Le estamos quitando la masculinidad a los hombres”

Para el intérprete de temas como “Duele” o “Tocando fondo”, la crítica actual a las conductas violentas entre los hombres está quitándole una de las características más importantes al género masculino.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica.

“¿Quién no quiere una persona que te pueda defender, quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento pueda usar su fuerza. Todo es parte de ser hombre”, argumentó el cantante.

En el clip compartido por el también creador de contenido, Kalimba detalla que busca una mujer que tenga corazón, aunque no descarta que también ellas puedan tener algo de fuerza.

“Yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer, son muy fuertes también y son capaces de hacer absolutamente todo también, pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de la sociedad”, añadió.