Este fue el secreto de Kalimba para sobrevivir en la cárcel: "Caí en las manos de Dios"

Corría el año 2010 cuando una adolescente informó ante las autoridades que Kalimba, músico mexicano, había cometido el delito de abuso sexual en su contra, denuncia por la que no se obtuvo ninguna prueba, y quedó libre después de pasar algunos días en un reclusorio, completamente libre de cargos.

El cantante, quien fuera miembro de OV7, además de artista solista, viajó a Cancún para dar una presentación en su faceta de Dj. En esa fiesta se cruzó con una adolescente que al siguiente día confesó a su tía que habría sido drogada, razón por la que llamaron al 911 y comenzó un caso en su contra que resultó ser completamente falsa.

Kalimba se presentó voluntariamente ante las autoridades, luego de que le informaran sobre un citatorio ante la procuraduría de Chetumal, donde había una acusación en su contra por un supuesto abuso sexual a menores con violencia. Fue arrestado y lo llevaron a un reclusorio donde permaneció durante siete días, antes que dictaran formal libertad.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el cantante aseguró que hubo muchas irregularidades en su caso, y al final todas las pruebas salieron a su favor; sin embargo, estuvo encerrado durante una semana, tiempo en el que se entregó a la lectura de la biblia y a Dios. Gracias a esto, nunca tuvo miedo.

"Yo solo una cosa pedí en el reclusorio y fue tener mi biblia conmigo. Me la viví leyendo. Le pedí a Dios que me hiciera la persona que quiero ser. Yo no borraría ese capítulo en mi vida. El hombre que soy hoy no existiría. Nunca tuve miedo, fue un lugar donde caí en blandito, en las manos de Dios, y por eso dormía tan en paz", fueron sus palabras.

Kalimba estuvo en el Centro de Readaptación de Chetumal, en el estado de Quintana Roo. Fueron siete días los que lo encerraron en la zona preventiva, antes de que lo vincularan a proceso o dictaran un proceso de formal prisión; sin embargo, hubo muchas inconsistencias en el caso que se aclaró definitivamente.

De acuerdo con el cantante, acudió a dar un concierto como Dj en la ciudad mencionada. Ahí se encontró con dos mujeres que eran presuntas edecanes, pero también menores de edad, y estaban de manera ilegal dentro del bar, se subieron a la tarima, e incluso interrumpieron la presentación en varias ocasiones.

" Estaba en el antro, y si ven las fotos, verás que en ninguna estoy interactuando con ella. Mis ojos están en la tornamesa, y ellas están atrás posando. Le dije a mi manager que las bajaran porque no me dejaban tocar"

Lo siguiente fue decirle a sus amigos que se fueran de After en el hotel donde se estaban quedando, mientras él se fue a otro cuarto. Ahí lo abordó Daiana Guzmán, quien le propuso tener sexo, pero él la rechazó, se fue, e intentó evadirla en todo momento, incluso una de sus amigas se la tuvo que llevar para que no lo molestara más.

"Es verídico, ella bajó al otro cuarto, le enseñé canciones, platicamos, me ofreció sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto, ya no había fiesta, se habían ido casi todos. Me siguió al otro cuarto, y su amiga la corrió. Al otro día me fueron a llevar. Había videos que podían probar que ella se bajó a abrazarme, pero desaparecieron"