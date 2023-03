Kalimba habla por primera vez de las acusaciones por acoso sexual: "Actuaré de manera legal"

Kalimba habló por primera vez con la prensa para defenderse de las acusaciones de abuso sexual hechas por Melissa Galindo. En una breve entrevista, el cantante se volvió a exculparse y asegurar que actuará en forma legal frente a los señalamientos de quien fuera uno de sus talentos en su disquera. El intérprete de "Tocando fondo" no quiso dar más detalles al respecto, ya que son sus abogados los que están al pendiente del caso.

Este fin de semana, OV7 se presentó en varias partes de Estados Unidos en donde el artista rompió el llanto al hablar del caso que está enfrentando, asimismo recibió el respaldo de sus compañeros de la agrupación que lo defendieron de las acusaciones. Al terminar sus compromisos laborales, el intérprete, de 40 años, fue interceptado por los reporteros al salir de un hotel de Los Angeles, California, en donde por primera vez habló sobre la situación que está viviendo actualmente.

Kalimba habla por primera vez sobre las acusaciones de presunto abuso sexual

En unas imágenes transmitidas por Despierta América, Kalimba Marichal se limitó a decir que ha iniciado un proceso legal en contra de la persona que ha hecho acusaciones en su contra, sin embargo, por el momento no puede dar más detalles al respecto, pues será hasta que avance su demanda que tenga actualizaciones. “Absolutamente nada y como sabrás ya puse un comunicado en el cual dejé muy claro que actuaré de manera legal y pronto tendrán respuestas sobre esto porque efectivamente será un caso legal entonces ahí tendrán la información”, expresó.

Kalimba destacó que será su equipo legal el que se encargue del caso IG @kalimbaofficial

Al preguntarle cuáles son las pruebas que tiene para comprobar que Melissa Galindo lo está difamando al asegurar que la tocó de forma indebida, el intérprete de "Duele" indicó que todo esto lo presentará ante las autoridades correspondientes. “Como te dije esto se hace en donde se tiene que hacer que es justamente frente a un juez”, destacó el cantante, quien nuevamente se ve involucrado en un escándalo después de más 10 años de haber sido arrestado por las acusaciones de violación a un menor de edad.

Por último, aprovechó para agradecer nuevamente a sus fanáticos por su apoyo en estos momentos difíciles. “Que les agradezco mucho, que aquí estamos y seguiremos aquí”, destacó Kalimba, quien durante sus presentaciones ha sido arropado por sus admiradores, así como por sus compañeros de OV7 que lo han defendido diciendo que "no es válido difamar", declaraciones que han causado diferentes reacciones del público que están debatiendo en redes sociales.

Hace una semana, la cantante Melissa Galindo denunció públicamente a Kalimba por presunto acoso sexual, de acuerdo a las declaraciones de la ex participante de La Voz México, el intérprete de "Se te olvidó" aseguró que por lo menos en dos ocasiones tocó sus partes íntimas y en una de esas veces, destacó que le hizo una propuesta indecorosa. En tanto, resaltó que también iniciaría un proceso legal en contra del artista, pero no dio más detalles al respecto.

Kalimba acusa de difamación a Melissa Galindo Foto: Especial

Al respecto, el ex integrante de Onda Vaselina lanzó un comunicado en el que aseguró que son falsas las acusaciones en su contra. "Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", destacó en el texto que colocó en sus cuentas oficiales, documento en el que resaltó que lo están difamando.

