VIDEO | Florencia Guillot pide disculpas por polémica emisión

Por presuntamente normalizar el grooming, abuso que se suscita cuando una persona mayor seduce o mantiene relaciones con una menor de edad, la influencer Florencia Guillot pidió disculpas mediante sus redes sociales.

Hace algunas semanas, Guillot invitó a la pareja integrada por Paulina Florencia y Mauricio Cuevas a su podcast “Vete a triunfar”, resaltando que no importa la diferencia de 17 años entre ellos. La polémica se levantó cuando se conoció que su relación inició cuando ella era menor de edad.

“Les quería decir que, en estos últimos días, me he dado a la tarea de nuevo de leer todos sus comentarios y me queda claro que todavía hay mucha retroalimentación de su parte acerca de mi podcast.

“Reconozco que cometí un error y les quería ofrecer una disculpa, porque aunque ese no era el objetivo del podcast. Entiendo que di un mensaje equivocado y que normalicé comportamientos que no están bien y que aparte afecta a muchísimas personas en todo el mundo”, señaló.

Tomará acciones en contra del grooming

En el mismo video, que generó opiniones encontradas entre sus seguidores en TikTok, señaló que el episodio le llevó a conocer que es importante alertar a la población sobre este tipo de comportamiento.

“Entiendo que no podemos ser indiferentes al tema y mucho menos seguir normalizándolo. Lamentablemente esto es algo que sigue ocurriendo y no se habla lo suficiente y de verdad lamento mucho todas las personas que han sido víctimas de este tema.

“A partir de hoy me puse en contacto con un especialista en temas de abuso infantil, voy a tomar uno de sus cursos y voy a platicar con ella muy a fondo del tema para seguir instruyéndome