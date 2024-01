2023, el año en el que Yolanda Andrade estuvo a punto de morir, esto fue todo lo que vivió

Para muchos famosos este 2023, fue un año muy complicado pues las relaciones personales, especialmente las amorosas sufrieron muchas rupturas, bien dijo Mhoni Vidente que sería el año de las separaciones, sin embargo, otros famosos también se vieron afectados en cuestión de salud.

Una de ellas es Yolanda Andrade quien no la pasó nada bien e incluso dijo haber sentido muy cerca la muerte, pues la conductora reveló que “vio la luz” pero que pudo regresar, desde entonces ha luchado por su vida contra todo pronóstico.

La conductora es fiel creyente de La Virgen de Guadalupe

Foto: IG @yolandaamor

Fue el pasado jueves 20 de abril cuando la conductora compartió en sus historias de sus redes sociales que se encontraba en el hospital, en un principio no quedaba muy claro pues mostró a su hermana Marilé sentada conectada a un tanque de oxígeno.

Luego de esta preocupante imagen, Yolanda se mostró a ella desde la cama de un hospital y posteriormente mostró a un par de enfermeras quienes presuntamente atendieron a la también actriz, en dicho video no dijo nada solo colocó la palabra: “Gracias”.

Foto: Captura de pantalla

Tras estas publicaciones, Yolanda Andrade finalmente compartió un video un poco más largo en donde se encuentra acompañada de su hermana la también conductora Marilé en el hospital y ahí ambas dejan saber que lo que sucedió es un milagro.

En dicha publicación, Yolanda Andrade escribió un extenso texto en donde sin dar detalles de lo que le ocurrió, la conductora deja saber que estuvo a punto de perder la vida, pero al ver “la luz” regresó.

Y es que, Andrade asegura que a partir de este suceso aceptará y valorará cada momento que le toque vivir, además la conductora deja saber que los milagros existen y que aún le queda mucho por qué vivir.

"Vi la luz y me regresé, todavía hay más por vivir”, escribió Joe

Foto: Captura de pantalla

Finalmente Yolanda Andrade, quien luce con lo que parece ser un pequeño hematoma en el rostro además de tener un parche en el pecho del lado izquierdo, agradeció a todo el personal médico desde los especialistas hasta enfermeras y camilleros que vieron por su salud.

De acuerdo con una entrevista que la conductora dio a la revista TVNotas, recuerda que ella estaba preparando sus maletas pues al otro día tenía grabación de un reality show en el que actualmente está trabajando, sin embargo, un dolor de cabeza le impidió irse a dormir temprano, pero tomó un vaso de refresco sabor cola y ya se le quitó, por lo que aproximadamente a la 1:30 am logró conciliar el sueño.

Mientras dormía, Yolanda sintió un eructo el cual le provocó que comenzara a vomitar, pero su sorpresa es que arrojó flemas con sangre, al igual que le dio diarrea y solo desechó coágulos.

Esto la preocupó mucho y le llamó a su hermana quien llegó a cuidarla pero al verla tan mal decidió llevarla al hospital, ya una vez ahí los especialistas actuaron de inmediato y la sometieron a una serie de estudios que arrojaron que el problema venía de algo en el colon.

“Había la presencia de algo en el colon, pero ya me lo quitaron y gracias a Dios me siento muy bien. Tengo un asunto en la cabeza, pero aún están revisando”. dijo Yolanda Andrade a TV Notas

Yolanda agradeció a todos los que le han escrito un mensaje o que la han llamado para preguntar por su estado de salud, pues asegura que es mejor darse cuenta en vida cuanta gente la quiere y se preocupa por ella.

Quien también estuvo todo el tiempo a su lado es Montserrat Oliver quien es parte importante en la vida de Yolanda, incluso la conductora asegura que mientras ella estaba hospitalizada siempre trató la manera de hacerla reír.

Pese a los esfuerzos de Montserrat por animar a Yolanda, ésta en algún momento pidió a quien también fue su expareja cuidar de su madre si es que ella llegaba a morir, pues se sentía muy mal.

Foto: IG @montserrat33

Sin embargo, afortunadamente, Yolanda Andrade logró salir con bien de este problema de salud, pues fue dada de alta el pasado 21 de abril y aunque está tomando medicamentos, aún falta seguir con estudios neurológicos para descartar cualquier problema en la cabeza.

“Me dieron de alta el viernes 21 de abril, y yo sé que me voy a sentir bien pronto, estoy siendo superresponsable en tomarme los medicamentos que me dieron y ahora que se me desinflame la cabeza, vamos a empezar a poner atención con el tema del neurólogo; y estoy bien, solo fue una alerta en mi cuerpo”., comentó Yolanda Andrade