Yolanda Andrade da detalles de su recuperación tras sufrir un aneurisma: "la vida te pone en otro lugar"

Fue el pasado mes de abril cuando la conductora de Mojoe, Yolanda Andrade compartió con sus amigos y seguidores por medio de sus redes sociales que se encontraba en el hospital, la también actriz lucía bastante desmejorada, lo que prendió las alertas entre la gente que la quiere.

Y es que, la sinaloense reveló que estuvo a punto de morir, sin embargo, los doctores y personal del hospital que la atendió le salvaron la vida, así como su fe en Dios, desde entonces Yolanda Andrade ha estado luchando diariamente por su bienestar ya que le fue detectado un aneurisma, debido a esto es ella misma quien revela cómo se encuentra su salud a unos días de que terminé este 2023.

Este 2023 Yolanda Andrade tuvo un año complicado

Foto: captura de pantalla

Pese a que aún no se ha quitado el parche del ojo, pues en diversas ocasiones la conductora ha compartido que la luz le molesta mucho, Yolanda Andrade compartió que poco a poco sigue recuperando su salud.

Durante su plática con varios medios de comunicación Andrade reveló que la vida te puede cambiar de un momento a otro pues hablando meramente de la salud es una “línea muy delgada” la cual nadie tiene asegurada.

Y es que, de acuerdo con la propia Yolanda, luego de que tanto ella o cualquier persona llega a sufrir una enfermedad de lo que sea, la vida te cambia por completo ya que valoras mucho las pequeñas cosas pues la vida te pone en otro lugar.

“Cuando vives la experiencia, de lo que te enfermes o de lo que sea, yo creo que te vuelves más sensible para apoyar a las personas que están enfermas. No es que no haya sido, pero sí te pone la vida en otro lugar y te sorprendes”, dijo Yolanda Andrade.