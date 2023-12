Tras su salida de “Hoy”, Galilea Montijo fue reemplazada por una de sus “peores enemigas”

El programa “Hoy” nuevamente se encuentra envuelto en la polémica pues resulta que la producción del exitoso matutino aprovechó la ausencia de Galilea Montijo para invitar a una sus “peores enemigas” para reemplazarla en la conducción y como era de esperarse, esta acción revivió el supuesto pleito entre ambas celebridades, quienes nunca han desmentido o confirmado la supuesta rivalidad que sostienen desde hace años.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Galilea Montijo “se despidió” de “Hoy” desde el pasado 15 de diciembre debido a que a partir de la referida fecha iniciaron sus vacaciones de fin de año y un par de días más tarde abandonó México junto a Isaac Moreno para poder darle rienda suelta a su amor en territorio japonés pues así lo han dejado ver en sus redes sociales, no obstante, ante la ausencia de la tapatía, Andrea Rodríguez, la productora del programa, se vio obligada a cubrir su lugar con otras conductoras y fue aquí donde ocurrió la polémica.

Galilea Montijo se encuentra de vacaciones en Japón junto a Isaac Moreno. Foto: IG: galileamontijo

¿Quién fue la conductora que reemplazó a Galilea Montijo en “Hoy”?

A lo largo de los últimos días, por la conducción de “Hoy” desfilaron distintas celebridades como Michelle Vieth, Gaby Ramírez, Nashla, Mariana Echeverría y otros participantes de “Las Estrellas Bailan en “Hoy”, sin embargo, la única que generó controversia al aparecer a cuadro fue Cynthia Urías, quien participó en la emisión del viernes 30 de diciembre y su presencia causó polémica debido al supuesto pleito que sostiene con Galilea Montijo desde hace algunos años.

Como era de esperarse, la presencia de Cynthia Urías en “Hoy” causó una gran polémica entre los seguidores del exitoso matutino de Televisa y fue precisamente a través de plataformas digitales donde comenzaron a realizarse distintas especulaciones que dieron pie a que se reviviera la supuesta enemistad entre ambas presentadoras.

Es importante señalar que, hasta donde se sabe, la participación de Cynthia Urías en "Hoy" solo fue de un día pues Galilea Montijo podría regresar a ocupar su lugar en cuanto inicie el 2024 y de acuerdo con las palabras de Andrea Rodríguez, el matutino sí tiene pensado aumentar su plantilla de conductores, sin embargo, estas plazas serán repartidas entre los participantes de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, por lo que la tapatía no tendrá que lidiar con una de sus “peores enemigas”, tal como hace unos años una revista de espectáculos catalogó a Urías, quien por su parte, forma parte del elenco de “¡Cuéntamelo Ya!”.

Cynthia Urías fue la encargada de reemplazar a Galilea Montijo. Foto: IG: cynthiaurias

¿Por qué hay rivalidad entre Galilea Montijo y Cynthia Urías?

Esta supuesta enemistad entre Galilea Montijo y Cynthia Urías fue destapada por el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien en 2020 dio a conocer que la tapatía no estaba muy contenta de la inclusión en el elenco de la sinaloense por supuestamente no considerarla capaz de estar al frente de un espacio de tal magnitud ya que la presentadora estaba especializada en programas musicales del género regional mexicano, no obstante, “El Villano de los Espectáculos” señaló que “La Gali” fingía muy bien su aversión hacia su compañera a cuadro y detalló que fuera de cámara su trato hacía su homóloga era muy hostil.

Cabe señalar que, pese a todas estas versiones ninguna de las involucradas salió a aclarar la situación y tiempo después Cynthia Urías salió de forma definitiva del matutino, lo cual, reforzó dichas teorías.