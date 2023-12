Galilea Montijo enamora con street style en Tokyo y puedes conseguirlo con menos de 200 pesos

Este diciembre sin duda será un mes muy especial para Galilea Montijo pues cierra el año llena de amor y conociendo nuevos lugares pues, la conductora de Hoy está tomando unas vacaciones muy románticas a lado de su novio el modelo español, Isaac Moreno.

A lo largo de estos días, Gali ha compartido en sus redes sociales algunas fotografías y videos de sus días a lado de su nuevo amor en Tokyo y lo que más ha llamado la atención son sus outfits, es por eso que en esta nota te daremos un tip para que logres un look como el de la hermosa conductora de Hoy con muy poco dinero.

Sigue Leyendo:

Conductores de Hoy comparten cuáles fueron sus momentos más duros este 2023

Galilea Montijo confirma que Tania Rincón tiene un nuevo amor, así lo hizo en pleno programa

Gali siempre se ha caracterizado por vestir increíble.

Foto: IG @galileamontijo

¿Cómo lograr un outfit como el de Galilea Montijo con 200 pesos?

Sabemos que en estas épocas navideñas se gasta mucho dinero en diferentes cosas que son importantes comprar, por lo que al ahora de querer invertir en ropa, ya no tienes mucho dinero, pero eso sí, te gustaría lucir como una verdadera estrella de televisión.

Sin embargo, esta vez no necesitarás grandes cantidades de dinero para lucir como Galilea Montijo pues te daremos algunos consejos para lograr el street style que la conductora portó durante su visita a Tokyo.

Consigue su outfit street style.

Foto: IG @galileamontijo

En estas fotografías, tiene como paisaje el Monte Fuji y aparece tomando una taza de té, sin embargo, llama la atención que con prendas básicas Gali luce espectacular, así que saca de tu guardarropa ese pantalón negro básico que seguro tienes guardado.

También necesitaras un suéter, sudadera o blusa de cuello alto en color negro, estas prendas son básicas y no tendrás que gastar ni un solo peso, respecto a los tenis, seguro también tienes unos de color negro, sin emabrgo, del color que tengas combinarán a la perfección.

Gali siempre luce increíble.

Foto: IG @galileamontijo

Aquí viene el secreto para lograr el look igual al de Galilea Montijo, y se trata de un gorro de estambre, esto le da un super plus al outfit básico y si no tienes en tu casa uno así, no te preocupes pues puedes comprarlo y no te costará más de 200 pesos mexicanos.

¿Dónde comprar el gorro de estambre como el de Galilea Montijo?

A continuación te presentamos dos opciones en donde podrás comprar tu gorro de estambre a muy bajo precio, cabe mencionar que no solo lograrás un outfit como de estrella de televisión sino también te servirá mucho para estos días tan fríos que hemos pasado en nuestro país.

La primera opción es la tienda de ropa H&M, al buscar la mejor opción y económica nos salió esta prenda la cual tiene un precio de 129 pesos mexicanos, y hay en varios colores pero el negro es esencial que lo tengas en tu guarda ropa.

Gorro de H&M a menos de 150 pesos mexicanos

Foto: H&M

La segunda opción es comprarlo en Mercado Libre, ahí hay varios modelos de gorritos de estambre, sin embargo, el que más se le parece al que porta Gali tiene un costo de 141 pesos.

Consigue un gorro para un look muy fashion.

Foto: Mercado Libre

Con este accesorio lucirás espectacular, ahora sí a brillar, no olvides alaciar tu cabello y maquillarse muy natural, además coloca algunos accesorios en color plata para resaltar tu outfit Street Style.