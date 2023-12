Kimberly "La más preciosa" discute con su prometido tras revisar su celular nuevamente

Kimberly "La más preciosa" volvió a tener una discusión durante una transmisión con su prometido Óscar Barajas debido a que luego de encontrarle mensajes con otra mujer él decidió cambiar la contraseña de su celular y por ello no podía acceder a sus conversaciones ni aplicaciones.

Durante la grabación se observa como ambos están en un automóvil con un acompañante atrás que podría ser un familiar y todo está muy tranquilo e incluso él le pregunta por qué se agarra si va manejando lento y ella dice que va muy bien asegurada y hasta ríe mostrando como se agarra mientras su futuro esposo maneja.

La vez pasado discutieron porque él tenía mensajes de una mujer Foto: Instagram kimberly_lamaspreciosa

Después, la influencer quería seguir platicando con sus seguidores, pero le dice a él que se le olvidó la contraseña y él le pide que no se lo vaya a bloquear, en eso ella le repite un número que seria la supuesta contraseña anterior pero él le dice que no, ella insiste y él molesto intenta arrebatarle el teléfono pero ella le dice enérgica "no, dímelo".

Óscar mostró su enojo cuando Kim le preguntó su nueva contraseña Foto: TikTok pafatifi

Él le da la nueva contraseña y ella le reclama "¿ahora ya la cambiaste Óscar, por qué?", una vez que termina de anotar la nueva contraseña lo cuestiona sobre qué significa ese número y él prefiere no responder. Una vez que la integrante de "Las pérdidas" habría accedido revisaría el contacto anterior de la mujer que le mandaba mensajes y agrega "ya está bloqueada", él fúrico le dice que sí y que lo hizo porque ella se lo pidió y hasta lo hizo delante de ella.

Kimberly "La más preciosa" revisa el celular de su prometido y encuentra una sorpresa

¿Y para qué cambias la contraseña?, vuelve a cuestionar la originaria de León, Guanajuato pero Óscar Barajas ya muy molesto le responde "Kimberly... ve tu live", ella se da cuenta que lleva 63 minutos de transmisión y decide cortarla "hermanas yo me paso a despedir, les mandó un beso, bonitos días".

Pero antes de que acabe el live le vuelve a reclamar a su novio que maneje más despacio y hasta le dice que por eso le dijo que manejara porque ella no se quería ir "recio" y como le dice "wey", él se molesta y le advierte que no le diga así.

Aunque la grabación ya tiene varios días y el fragmento fue rescatado por el usuario de TikTok pafatifi4 muestra que hay tensión ente la pareja previo a que unan sus vidas ante la ley, la boda de Kimberly "La más preciosa" y Óscar Barajas será el 9 de diciembre.