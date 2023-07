Kimberly, de "Las Perdidas", revela el difícil motivo por el que terminó su compromiso

Fue en marzo pasado cuando Kimberly “La más preciosa” anunció su compromiso al presumir el lujoso anillo que recibió de su entonces pareja, Oscar Barajas; sin embargo, tan sólo unos meses después todo llegó a su fin y a través de redes sociales la influencer rompió el silencio al revelar el difícil motivo por el que habría decidido terminar su relación justo antes de llegar al altar.

La integrante de “Las Perdidas” mostró detalles del romántico momento en el que le pidieron matrimonio en la playa y aunque se veía más enamorada que nunca todo indica que en la relación las cosas no estaban bien. Así lo reveló durante un live en el que indicó que habría sido Barajas quien tomó de un momento a otro la decisión y que lo habría hecho bajo los efectos de algunas sustancias ya que tiene un problema de adicciones.

Kimberly "La más preciosa" asegura que terminó su compromiso por las adicciones de su expareja. Foto: IG @kimberly_lamaspreciosa

“Anda mal, yo no sé por qué hizo eso, pero no me importa, que la vida es corta. Si él ya no quiere estar conmigo, se respeta la decisión. Su pu** consumo de drogas que tiene (…) Ahora sí que yo traté de ayudarlo, salvarlo. Si él no quiso, pues lamentablemente yo no soy su mamá, su nana, él ya está grande. Mi mente, mi conciencia están tranquilas”, dijo.

Oscar Barajas responde a Kimberly

Tras las explosivas declaraciones de Kimberly “La más preciosa”, su expareja no dudó en responder a través de sus redes sociales y negó tener un problema de adicciones como ella lo señaló; además, puntualizó en que no es de su interés lo que la gente pueda pensar de él luego de ello.

Oscar Barajas indicó que pronto compartirá un video en su canal de YouTube donde aclara su supuesto problema con las drogas y dará detalles de su relación con Kimberly. Algo que le ganó fuertes críticas, pues los fanáticos de la influencer aseguran que se quiere “colgar” de su fama para ganar popularidad.

Así terminó su relación

Hace tan sólo unos días el joven compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una serie de fotos junto a Kimberly “La más preciosa”, con ello anunció el fin de su relación y agradeció haber coincidido con ella por el gran cariño que compartieron durante varios meses.

“Hoy le doy gracias a la vida por haber puesto una persona maravillosa en el camino, la cual me enseñó a saber lo que es amar y ser amado (…) Hoy esta historia llegó a su final para ambos empezar a escribir una mejor y sabes que, aunque no estemos juntos, siempre voy a estar para ti en el momento que me ocupes y, de todo corazón, te deseo que encuentres tu felicidad con alguien mucho mejor que yo”, se lee en el comunicado.