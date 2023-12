Muere reconocida cantante española a los 35 años tras una terrible enfermedad

La industria musical nuevamente se encuentra de luto debido a que se dio a conocer el sensible fallecimiento de la cantante española del género flamenco, Thais Hernández, quien perdió la vida a los 35 años de edad luego de pasar varios años luchando contra una terrible enfermedad y como era de esperarse, la noticia de su deceso ha causado una gran conmoción entre sus fans.

La noticia del fallecimiento de Thais Hernández fue confirmada a través de un comunicado firmado por su familia, el cual, fue enviado a distintos medios españoles y según se sabe, la reconocida intérprete que tenía 15 años de carrera perdió la vida el martes 26 de diciembre por consecuencias de un cáncer con el que luchaba desde el 2020.

Thais Hernández tenía tan solo 35 años de edad. Foto: IG: thaishernandezflamenco

Es importante señalar que, no se otorgaron detalles adicionales sobre la muerte de Thais Hernández ni de los ritos funerarios que preparó la familia para darle el último adiós, por lo que ese espera que sea en los próximos días cuando alguna persona cercana a la intérprete pueda salir a brindar más información sobre los últimos momentos de diva de la también compositora, quien debido a su intensa lucha contra el cáncer pasó sus últimos meses alejada de la vida pública.

“Seguiré luchando hasta que mi cuerpo me lo permita”, aseguraba Thais Hernández

A inicios del 2023 Thais Hernández realizó una publicación en Instagram en la que reconoció que pese a que trataba de siempre mantenerse positiva ante el cáncer había momentos en las que esta enfermedad simplemente la doblegaba, no obstante, señaló que seguiría haciéndole frente a dicho padecimiento mientras su cuerpo se lo permitiera, además, agradeció todo el cariño que le brindaron sus fans.

“Feliz 2023 a todos, pero sobre todo a mí. Seguiré luchando y haciendo lo que me gusta mientras el cuerpo me lo permita. Gracias a todos los que han estado a mi lado y gracias a los que no. No importa, todos tenemos vidas y estamos ocupados, os quiero infinito” fue el texto que escribió Thais Hernández.

Thais Hernández siempre se mantuvo positiva pese a su enfermedad. Foto: IG: thaishernandezflamenco

¿Quién era Thais Hernández, la cantante de flamenco que falleció a los 35 años?

De acuerdo con la biografía de la famosa cantante de flamenco, Thais Hernández nació en Sant Boi de Llobregat en Barcelona y desde muy pequeña desarrolló el gusto por el canto por lo que en cuanto tuvo la oportunidad comenzó a formarse dentro de esta disciplina en la cual, inició su andar en la música de manera profesional cuando tenía tan solo 20 años de edad.

En los 15 años de carrera que tuvo Thais Hernández logró colaborar con prácticamente todas las súper estrellas del flamenco, por lo que se con el paso del tiempo se convirtió en una de las personalidades más reconocidas del género. Cabe mencionar que, la intérprete también impartía clases de canto en el Institut Flamenc de Barcelona.

Thais Hernández estaba casada con el también intérprete de flamenco, Rafael Hernández. Foto: IG: thaishernandezflamenco

Respecto a su enfermedad, Thais Hernández nunca ofreció detalles concretos de su padecimiento, sin embargo, de manera frecuente compartía su lucha diaria contra el cáncer a través de sus redes sociales, donde se convirtió en inspiración para miles de personas, asimismo, se sabe que desde octubre del 2022 estaba casada con el también intérprete de flamenco, Rafael Hernández, quien todavía no ha emitido ninguna declaración sobre el complicado momento por el que se encuentra atravesando.