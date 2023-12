Muere a los 56 años querido actor que brilló en “La Ley y el Orden” y “Call of Duty”

La industria del espectáculo internacional se vistió de luto en plena Noche Buena debido a que se conformó el fallecimiento del reconocido actor de origen puertorriqueño, Kamar de los Reyes, quien será recordado por su aparición en producciones como “La Ley y el Orden”, “CSI: Miami” y en el famoso videojuego “Call Of Duty: Black Ops II”. Hasta donde se sabe, el histrión de 56 años de edad perdió la vida debido a complicaciones de una terrible enfermedad con la que luchó por algunos meses.

Fue la tarde del lunes 25 de diciembre cuando se dio a conocer el fallecimiento de Kamar de los Reyes, quien falleció la tarde del domingo 24 de diciembre, el encargado de dar a conocer la noticia fue el representante de la ahora viuda, la también actriz, Sherri Saum y según lo informado el histrión de 56 años de edad se encontraba en Los Ángeles, California cuando la muerte lo sorprendió, asimismo, se informó que la enfermedad que le quitó la vida fue un cáncer con el que luchó por algunos meses, no obstante, no se ofrecieron detalles adicionales.

Kamar de los Reyes tenía 56 años de edad. Foto: IG: delosreyeskamar

¿Quién era Kamar de los Reyes, el actor fallecido en plena Navidad?

Kamar de los Reyes nació el 8 de noviembre de 1976 en San Juan, Puerto Rico, sin embargo, se sabe que a una muy corta edad viajó a Las Vegas, Nevada donde fue criado y donde aparentemente desarrolló su gusto por las artes escénicas por lo que en cuanto tuvo la oportunidad decidió mudarse a Los Ángeles para poder formarse de manera formal dentro del canto, el baile y la actuación.

El histrión puertorriqueño inició su carrera de manera formal dentro del teatro a finales de la década de 1980 y en esa misma época comenzó hizo su debut en la pantalla grande, posteriormente, comenzó a actuar en distintas producciones de televisión, por lo que se convirtió en una de las celebridades más reconocidas de todo el gremio artístico.

Kamar de los Reyes perdió la vida por complicaciones de un cáncer. Foto: IG: delosreyeskamar

Algunas de las producciones en las que brilló Kamar de los Reyes son “One life to life”, “La Ley y el Orden”, “CSI: Miami”, “The Mentalist”, “Pretty Little Liars”, “MacGyver”, “Street Knight”, “Nixon” y “Mambo Café”, entre muchos otras, asimismo, el histrión puertorriqueño será recordado por haberle dado vida a Raúl Menéndez, el antagonista principal del exitoso videojuego “Call of Duty: Black Ops II”

En cuanto a su vida personal, Kamar de los Reyes estuvo casado con la también actriz Sherri Saum desde el 2007 y en dicho matrimonio procrearon a un par de gemelos, Michael y John, quienes actualmente tienen 9 años de edad, asimismo, se sabe que el histrión tuvo un hijo de una relación anterior, el cual, actualmente tiene 26 años y su nombre es Caylen.

Kamar de los Reyes estuvo casado con Sherri Saum desde el 2007. Foto: IG: delosreyeskamar

Cabe mencionar que, el padre de Kamar de los Reyes, Walfredo de los Reyes, así como sus hermanos, Walfredo Jr. y Daniel son personalidades reconocidas dentro del mundo de la música pues todos son extraordinarios percusionistas, no obstante, todavía no han emitido información respecto al lamentable fallecimiento del histrión.