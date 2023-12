Muere a los 99 años Mike Nussbaum, querido actor de "Hombres de negro"

El mundo del espectáculo internacional se viste de luto una vez más debido a que hace un par de horas se confirmó el fallecimiento del aclamado actor Mike Nussbaum a los 99 años de edad, según lo confirmado por el medio internacional TMZ. De acuerdo con la declaración de su hija, Karen, su padre dejó este mundo por causas naturales en la comodidad de su cama el sábado por la mañana, con ella a su lado, en su residencia de Chicago.

¿De qué murió Mike Nussbaum?

La partida de Nussbaum se produce tras un año en el que estuvo recibiendo cuidados paliativos en un centro especializado, como señala su hija Karen, quien añadió con emotividad: "Era su momento", expresando que estaba a una semana de cumplir los 100 años de edad. La familia y amigos del destacado actor lamentan profundamente su pérdida, recordando su extensa carrera y contribuciones al mundo del entretenimiento.

Mike Nussbaum dejó una marca indeleble en los escenarios de Chicago durante más de medio siglo. Su legado abarca desde el prestigioso Goodman Theatre, donde brilló en producciones como "American Buffalo" y "Glengarry Glen Ross" de David Mamet, hasta el Northlight Theatre, donde no solo protagonizó la primera producción de la compañía en 1975 (cofundada por él y donde sirvió como su primer director artístico) con "Jumpers" de Tom Stoppard, sino que también cautivó al público con su memorable interpretación de Albert Einstein en "Relatividad" de Mamet, así como en obras como "Visitando al Sr. Green" y "Curva de salida".

En el Chicago Shakespeare Theatre, Nussbaum destacó en clásicos como "Macbeth", "Hamlet" y "Henry VIII", mientras que en el Steppenwolf Theatre brilló en producciones como "Death of a Salesman" y "The Old Country".

En 2019, a la edad de 95 años, mientras actuaba en "Hamlet" en el Teatro Shakespeare de Chicago, Nussbaum reflexionó sobre su longevidad en el mundo del espectáculo.

Su resistencia en la industria del entretenimiento lo llevó a participar en producciones en todo Estados Unidos, incluyendo Broadway, y en todo el mundo, colaborando incluso con la prestigiosa Royal Shakespeare Company de Inglaterra.

Pero su carrera no se limitó a teatro, sino que también actuó en películas como "Field of Dreams", "Things Change", "Fatal Attraction" y "Men in Black". Es así como su influencia se extiende más allá de las tablas, dejando una huella perdurable en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su talento multifacético. La comunidad teatral lamenta la pérdida de una leyenda.

¿Quién fue Mike Nussbaum?

Mike Nussbaum, nacido el 29 de diciembre de 1923 en Chicago y criado en el barrio de Albany Park, dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel crucial como jefe del centro de mensajes del general Dwight D. Eisenhower. Su incursión en el mundo del teatro comenzó en la década de 1950 en escenarios locales, incluyendo el Hull House y Second City, donde forjó una conexión fundamental con David Mamet.

Además de ser un talentoso actor, fue un mentor y figura inspiradora para muchos en la comunidad teatral, Nussbaum era conocido por su generosidad y disciplina excepcionales en el escenario, ya que abría puertas para otros actores y disfrutaba absorbiendo la energía de la próxima generación en los camerinos y la sala verde.

Su enfoque apasionado hacia el teatro y su dedicación a la comunidad artística local lo convirtieron en un pilar invaluable.

Mike Nussbaum se encontraba en compañía de su segunda esposa, Julie Nussbaum, sus hijos Jack y Karen de su primer matrimonio con la fallecida Annette Brenner, y siete nietos. La comunidad teatral y sus seres queridos honran su memoria y lamentan la pérdida de una figura tan querida y respetada.