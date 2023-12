Muere Cristina Pacheco a los 82 años de edad

Murió a los 82 años la periodista Cristina Pacheco, mejor conocida por ser la conductora de "Aquí nos tocó vivir", programa en el que estuvo al frente por más de 40 años.

En las últimas semanas la afamada escritora y periodista se había despedido del programa que se producía en Canal 11 señalando que tenía una enfermedad que le impedía continuar a cargo de la sección que exponía la vida cotidiana de los mexicanos.

Su hija Laura Emilia Pacheco dio a conocer el fallecimiento de su madre a través de su cuenta de Facebook.

"Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO".

El Canal Once lugar que fue la casa de Cristina Pacheco durante muchos años con su legendario programa “Aquí Nos Tocó Vivir” le dice adiós a su más icónica conductora con este mensaje:

"Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mi más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos", escribió el director en su cuenta de X.

Además del programa de Canal 11, la periodista también colaboraba con una columna denominada "Mar de historias" que se publicaba en el diario La Jornada.

Su casa editorial destacó en redes sociales que Pacheco fue una de las figuras claves para comprender "la cultura mexicana del siglo más reciente".

En su mensaje remarcaron que la escritora fungió como editora y colaboradora de la columna "Mar de Historias", la cual se imprimió cada domingo durante 30 años.

Aunque construyó su historia en el periodismo a través de sus programas y su opinión en diversos diarios, su relación con el escritor José Emilio Pacheco, también destacó en su biografía.

¿De qué murió la periodista?

No se ha confirmado de manera oficial el motivo de la muerte de Pacheco quien en su retiro de la vida pública informó que enfrentaba “graves problemas de salud”, los cuales, requerían de toda su energía para poder recuperarse.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo… por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones” fueron las palabras que dijo Cristina Pacheco en su última aparición en televisión.