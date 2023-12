Cristina Pacheco: ¿de qué murió la icónica conductora del Canal Once?

La mañana de este jueves 21 de diciembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Cristina Pacheco y ante esta impactante noticia cientos de internautas se han preguntado de qué murió la icónica conductora del Canal Once, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto del fallecimiento de la también periodista, quien hace apenas unas semanas atrás había anunciado su retiro para privilegiar su salud.

La noticia de la muerte de Cristina Pacheco fue confirmada a través de un comunicado firmado por Laura Emilia Pacheco, una de las dos hijas que la conductora tuvo con su esposo José Emilio Pacheco, sin embargo, dicho texto fue muy breve y no se ahondó en las causas de muerte de la icónica periodista de 82 años de edad.

Sigue leyendo:

La muerte de Cristina Pacheco fue confirmada por una de sus hijas. Foto: cuartoscuro

“Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO” fue el texto que escribió la hija de la titular de programas como “Aquí nos tocó vivir” y “Conversando con…”, quien, como se dijo antes, tuvo una de las carreras más destacadas en los medios de comunicación.

Así se anunció el fallecimiento de Cristina Pacheco. Foto: FB Laura Emilia Pacheco

¿De qué murió Cristina Pacheco?

Como se mencionó antes, todavía no se informa de manera oficial cuál fueron las causas de muerte de Cristina Pacheco, sin embargo, el pasado 1 de diciembre ella misma dio a conocer que su retiro de la televisión se debía a que enfrentaba “graves problemas de salud”, los cuales, demandaban toda su energía para poder hacerles frente.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo… por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones” fueron las palabras que dijo Cristina Pacheco en su última aparición en televisión.

La muerte de Cristina Pacheco sacudió a toda la industria televisiva mexicana. Foto: Redes

Se espera que sea en las próximas horas cuando las hijas de Cristina Pacheco salgan a ofrecer todos los detalles de los últimos momentos de vida de la icónica conductora, así como de los ritos funerarios que se tienen preparados para despedir a la icónica conductora.

¿Quién era Cristina Pacheco?

Cristina Romo Hernández era el verdadero nombre de la famosa conductora nacida en San Felipe, Guanajuato el 13 de septiembre de 1942, sin embargo, tras su matrimonio con el reconocido escritor, José Emilio Pacheco, adoptó su apellido y fue así como es conocida mayormente gracias a su extraordinario trabajo como periodista, escritora y conductora.

Antes de brillar en la televisión, Cristina Pacheco estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM y tras egresar comenzó a escribir en distintos diarios donde fue ganando reconocimiento, no obstante, su carrera explotó en el año de 1978 cuando comenzó a conducir su icónico programa del Canal Once llamado “Aquí nos tocó vivir”, el cual, finalizó hace apenas unas semanas con el retiro de la querida presentadora.

Cristina Pacheco entrevistó a cientos de personalidades en sus programas. Foto: IG: canaloncetv

“Conversando con Cristina Pacheco” fue otro de sus proyectos más famosos y debido a su cercanía con las personas se convirtió en una de las celebridades más queridas de toda la televisión mexicana.