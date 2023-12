Galilea Montijo conquista Tokio con fotos desde la tina, así disfruta sus lujosas vacaciones con Isaac Moreno

Galilea Montijo acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que pudo demostrar por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues resulta que la conductora de “Hoy”, quien se encuentra de vacaciones en Japón junto a Isaac Moreno, provocó suspiros al mostrarse casi al natural desde una tina, por lo que las reveladoras imágenes causaron un gran revuelo entre sus admiradores y como era de esperarse la también actriz y modelo tapatía se llevó cientos de halagos.

Como se mencionó antes, fue a través de Instagram donde Galilea Montijo difundió este par de fotografías, en las cuales, no agregó ni una sola palabra para como pie de foto y solo especificó que sigue disfrutando de sus vacaciones en Tokio, Japón, destino al que viajó desde hace unos días acompañada de su apuesto galán, el modelo español, Isaac Moreno, con quien pasará su primera Navidad como pareja.

Sigue leyendo:

Silvia Navarro estalló contra “Hoy” tras entrevista con Andrea Legarreta: “se sintió ofendida”

Elda Molina: 5 fotos de la bella conductora que habría conquistado al ex de Galilea Montijo

Galilea Montijo pasará su primera Navidad junto a Isaac Moreno. Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo roba suspiros desde una tina

Para estas impactantes postales, Galilea Montijo posó al interior de una lujosa tina de baño; aparentemente no estaba utilizando ni una sola prenda y solo tenía una toalla enredada sobre su cabeza, no obstante, la conductora aprovechó la propia tina para asegurarse de no enseñar de más y fue así como pudo derrochar sensualidad jugueteando con una copa de vino blanco que sostenía sobre su mano, asimismo, se destacaron un par de gafas de sol y distintos elementos de joyería que estaba utilizando, los cuales, la hicieron lucir más que sofisticada.

Galilea Montijo provocó más de un suspiro con estas postales. Foto: IG: galileamontijo

Cabe mencionar que, otro elemento que llamó poderosamente la atención de sus postales fue la increíble vista detrás de la conductora de “Hoy” pues se podría apreciar gran parte de la ciudad de Japón, asimismo, estos elementos dejaron ver que la también empresaria tapatía y su novio, Isaac Moreno, se encuentran hospedados en uno de los hoteles más lujosos del país nipón.

Es importante señalar que, aunque en estas imágenes no hubo ni rastro de Isaac Moreno, en otras publicaciones Galilea Montijo ha referido que el apuesto modelo español se ha encargado de tomarle las fotos que ha compartido de su estancia en Japón.

Galilea Montijo está conquistando a todo Tokio con su arrolladora belleza. Foto: IG: galileamontijo

Le llueven halagos a Galilea Montijo tras derrochar belleza en Tokio

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo causó un gran furor entre los más de 10 millones de seguidores que ostenta en la referida aplicación perteneciente a Meta, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas sus fotografías lograron superar los 23 mil likes, además, en esta ocasión, la presentadora de “Hoy” restringió los comentarios y solo permitió que su lista de amigos cercanos la llenaran de elogios.

Alfonso Waithsman, Ferka, Claudia Lizaldi, Marco León, Martha Carillo, Andrea Legarreta y el propio Isaac Moreno fueron algunas de las celebridades que se deshicieron en halagos para Galilea Montijo y gracias a dichos elogios la presentadora tapatía pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México.