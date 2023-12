La historia de la taquería que Pedro Infante visitó antes y después de “morir”

Fue el 15 de abril de 1957 cuando México se vistió de luto con la muerte de Pedro Infante, quien habría perdido la vida en un accidente aéreo, o por lo menos esa ha sido la versión oficial del deceso del ídolo del cine de oro mexicano, pues desde entonces mucho se ha dicho que el actor no murió y siguió con su vida pero sin revelar su identidad.

Lo anterior habría sido confirmado por el nieto de Pedro Infante en 2022 en una entrevista, sin embargo, una mujer que trabaja en la taquería favorita del “Ídolo de Guamúchil”, reveló haber visto al actor después de su “muerte”.

Sigue leyendo:

Pedro Infante: Nieto del ídolo de Guamúchil revela la fecha REAL en la que murió el actor

Lánzate a conocer la iglesia donde Pedro Infante grabó "Los tres Huastecos" con menos de 20 pesos

Mucho se ha dicho sobre su muerte

Foto: IG @pedro_infante_official

Recientemente Fepo, el presentador de un podcast que narra eventos paranormales habló sobre la presunta muerte de Pedro Infante en su más reciente episodio, ahí inevitablemente hizo mención sobre “Antonio Pedro” el hombre que aseguran se trata del mismo actor y que utilizó ese nombre para ocultar su verdadera identidad.

A lo largo del podcast, el presentador menciona que expertos han analizado la exactitud osea entre Pedro Infante y Antonio Pedro, además que también sus voces son idénticas, sin embargo, de lo que más llamó la atención de este episodio es cuando contaron sobre la visita del cantante después de su presunta muerte a su taquería favorita.

¿Se apareció en su taquería favorita después de su "muerte"?

Foto: IG @pedro_infante_official

Y es que de acuerdo con Fepo él acudió a esta famosa taquería en compañía de alguien que está muy involucrado en el medio artístico, una vez en dicho local el acompañante del presentador lo llevó con una señora que tiene toda la vida trabajando en dicho lugar, ahí le pidió que le contara la historia de Pedro Infante.

Y es que, dicho local estaba lleno de fotografías en donde aparecía Pedro Infante en la taquería, con los dueños y trabajadores, por lo que este lugar era el favorito del cantante.

“Un día llegó Pedro Infante, todavía no era tan famoso…pidió unos tacos, le da cinco y se los comió, pidió otros cinco más, oye que no se qué Pedrito aquí te queremos mucho, foto y ahí está la foto, después se volvió muy famoso e iba de vez en cuenco, por eso hay muchas fotos de Pedro infante”, comenzó a narrar Fepo

Cada que podía iba a comer sus tacos favoritos

Foto: IG @pedro_infante_official

Desde entonces, Pedro Infante iba de vez en vez a dicha taquería, pero era tanta su fama que debían cerrar el local cuando asistía, sin embargo, la señora con la que platicó Fepo de quien no recuerda su nombre, reveló que Infante se comía siempre 10 tacos.

Sin embargo, tenía una manera muy peculiar de pedir su orden pues el cantante y actor inicialmente siempre pedía 5 pues “tenía que cuidar la línea”, sin embargo, la señora estaba muy pendiente de él y cada que estaba a punto de terminarse esos 5 ya le tenía lista otra orden a la cual nunca se podía resistir.

Cuidaba mucho su físico pero siempre comía hasta 10 tacos.

Foto: IG @pedro_infante_official

Tras enterarse de la muerte de Pedro Infante quedaron muy tristes, sin embargo, pasaron 15 años cuando lo volvieron a ver pues supuestamente éste habría llegado a la taquería.

“me dice (la señora): ‘como 15 años después entró un señor, traía un sombrero como para taparse el rostro, se sentó ahí donde siempre se sentaba Pedro Infante y sin voltearme a ver me dijo ¿jefita me da 5 tacos? y se los preparé, y yo lo estaba viendo, cuando en eso levantó la mirada y lo ví (era) Pedro Infante, no dije nada, se comió 5, cuando se estaba acabando el último rápido le preparé 5 más y le dije toma 5 más y empezó a llorar y me dijo gracias jefita, se los acabó se fue y nunca más lo volví a ver, Pedro Infante está vivo”, narró Fepo