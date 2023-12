Daniela Parra confiesa que su novio tuvo celos de su pareja de baile: "estaba guapo, ni modo"

Después de ganar "Las Estrellas Bailan en Hoy", Daniela Parra hizo un en vivo en sus redes sociales para agradecer a sus fanáticos por el apoyo y contar sobre su experiencia en este reality. Asimismo, confesó que durante este proceso hubo veces que su novio se puso celoso de su pareja de baile, Rafa Nieves, sin embargo, contó como superaron esta situación.

Hace unos días, Danny Parra hizo un live en su cuenta de Instagram, en el que platicó sobre cómo se siente después de ganar el reality show del programa Hoy. En esta conversación con sus fans también dio a conocer algunos de sus plantes antes de que termine el año, y confesó que el próximo espera tener nuevos proyectos, pues muchos de sus seguidores le pidieron que continúe en la televisión.

Daniela Parra ganó "Las Estrellas Bailan en Hoy" junto a Rafa Nieves IG @dannielaprm

¿Daniela Parra tuvo problemas con su novio por culpa de Rafa Nieves?

Durante la transmisión, la joven, que se dio a conocer por ayudar a su papá, el actor Héctor N, reveló que en algún momento, su novio Diego Hopster, llegó a sentir celos de Rafa Nieves, quien fue su pareja de baile durante el concurso. Danny confesó que la celebridad es un hombre muy guapo, sin embargo, ella también piensa que su pareja también tiene lo suyo.

"Sí estaba guapo el Rafa, ni modo. Qué se la va a hacer", destacó Parra, quien también destacó que su novio también es muy atractivo. Algo en lo que también coincidieron sus admiradores, quienes llenaron de algunos piropos y cumplidos a su pareja, quien la ha apoyado desde que su papá fue encarcelado debido a que recibió acusaciones por parte de su hermana, Alexa Hoffman.

Diego Hopster ha apoyado a Daniela Parra durante este proceso IG @dannielaprm

El novio de Danny Parra reconoce que tuvo celos de Rafa Nieves

El joven también apareció durante la transmisión y reconoció que sintió celos de Rafa Nieves, pero destacó que los logró superar debido a que confía en Danny. "Sí me llegaron a dar celos. No era algo que me ocupara mucho la mente, pero sí me llegué a dar cuenta en más de una ocasión que tenía celillos. También está cañón que un chavo todo mamado, guapo, alto, esté agarrando todos los días a tu chava. Pero yo confió totalmente en Daniela y sabía en el fondo de mi corazón que no había ningún problema", destacó.