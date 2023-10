"Vamos a seguir peleando", Daniela Parra revela que Héctor "N" ya tiene fecha de audiencia y manda mensaje a los fans

A dos años de haber sido detenido tras una denuncia por abuso presentada por su hija menor, Alexa Hoffman, y luego de ser condenado en mayo pasado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, este domingo se reveló la fecha para la audiencia de apelación del actor Héctor “N”.

A través de sus historias en Instagram, Daniela Parra, hija mayor del actor, compartió que será este lunes 2 de octubre cuando se realice la audiencia de apelación. Aunque no dio más detalles al respecto, agradeció las muestras de apoyo y puntualizó en que sin importar la respuesta del juez continuará luchando hasta ver a su padre fuera de prisión.

“Sólo les pido por favor que nos tengan en sus oraciones, que no nos abandonen, que nos tengan en sus pensamientos y que estén con nosotros acompañándonos en este momento tan importante. También ustedes saben que cualquiera que sea la respuesta no nos vamos a dejar vencer jamás y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados hasta que se solucione”, indicó.

Daniela Parra anuncia nuevo proyecto

Además de continuar con el negocio que tenía con su padre de venta de tamales para cubrir los gastos derivados del proceso legal del actor, Daniela Parra anunció que llegará a la televisión como parte de un popular reality show con el que tendrá un ingreso extra que le permitirá enfrentar económicamente lo que ocurra en el caso de Héctor "N".

Aunque hace algunos días mencionó que aún estaba "en pláticas", este domingo confirmó su participación en "Las estrellas bailan en Hoy" que arrancará este lunes 2 de octubre. "Estoy muy agradecida con el programa, con la producción, con todas las personas que formamos parte de este proyecto. Me tiene muy nerviosa, pero me gustan los retos y vamos a darle con todo", indicó.

