Las 3 bodas de la farándula que más polémica causaron en 2023

En este 2023 varias parejas pertenecientes a la industria del espectáculo llegaron al altar para convertirse en marido y mujer, sin embargo, solo algunas cuántas de ellas lograron acaparar la atención debido a toda la polémica que se originó a su alrededor, por lo que en esta ocasión te presentaremos cuáles fueron los 3 matrimonios más controversiales del año.

Michelle Salas y Danilo Díaz Granados

La boda de la hija de Luis Miguel fue posiblemente el evento social del que más se habló al interior de la farándula en este 2023 se generó polémica desde prácticamente todos los ángulos posibles, para empezar la lista de invitados generó controversia pues se sabe que quedaron fuera algunos miembros de la Dinastía Pinal, como Alejandra Guzmán y la propia Silvia Pinal, además, la asistencia de “El Sol de México” también fue un tema que dio mucho de qué hablar.

Por otra parte, las excentricidades y lujos del evento también fueron tema de conversación, además, Michelle Salas fue fuertemente criticada por hacer un ritual previo a su boda por el que fue catalogada como “bruja”, además, recibió críticas por no sonreír en las fotos junto a su ahora esposo, no obstante, pese a toda la polémica, la pareja consumó su matrimonio y todo parece indicar que se encuentran más que felices.

Michelle Salas y Danilo Granados se casaron en La Toscana italiana. Foto: IG: michellesalasb

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

La relación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio ha estado envuelta en la polémica desde el inicio pues hay que recordar que la pareja comenzó su romance tan solo unos cuantos meses después de que el actor anunciara su ruptura con Fernanda López, además, uno de los aspectos que más ha dado de qué hablar es la diferencia de edades entre la famosa pareja pues ella tiene 30 años y el histrión 58.

Pese a toda la polémica, la pareja llegó al altar a principios del pasado mes de noviembre y aunque la ceremonia se realizó en la Basílica de Guadalupe y posteriormente hubo una recepción a todo lujo, trascendió que la pareja estaba atravesando por un mal momento financiero debido a que no tuvieron luna de miel, no obstante, la pareja salió a desmentir estas versiones asegurando que habían decidido postergar su viaje de bodas por los múltiples compromisos laborales de ambos.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se han olvidado de las críticas para poder vivir su amor a plenitud. Foto: IG: alexisayala

Vicente Fernández Jr. y Mariana González

Fue el pasado 18 de noviembre cuando “El Mayor de los Potrillos” y “La Kim Kardashian Mexicana” llegaron al altar en una exclusiva boda realizada en Guadalajara, Jalisco, en la cual, el lujo no se hizo esperar, motivo por el que la pareja se convirtió en blanco de críticas, además, la controversia se originó porque Alejandro Fernández no se tomó ni una sola foto junto a la flamante esposa de su hermano mayor, por lo que trascendió que no se llevarían bien.

Por otra parte, la luna de miel de la pareja también llamó mucho la atención pues entre los destinos que visitaron destacaron Madrid, Dubái y Las Islas de Maldivas, además, causó polémica que la pareja viajara acompañada por una de las hermanas de la empresaria alteña, lo cual, dio pie a que se generaran todo tipo de polémicas, no obstante, Mariana González salió a burlarse de sus detractores y aseguró que tanto ella como su ahora esposo están más que felices disfrutando de su amor.