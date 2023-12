Galán de telenovelas y exTimbiriche subió 18 kilos y así luce actualmente: "me comía la lechera a cucharadas"

Cuando las personas dejan de tomar ansiolíticos, como parte de la discontinuación de un tratamiento médico, pueden experimentar cambios en su estado emocional y psicológico, al tiempo que esto se relaciona con la ansiedad y el estrés, siendo factores que pueden contribuir a que algunas personas busquen refugio en la comida después de dejar ansiolíticos, este es precisamente el caso de Eduardo Capetillo.

Recientemente, el famoso se ha sincerado respecto a la adicción que inconscientemente desarrolló por los ansiolíticos y fue durante una entrevista con "¡Siéntese quien pueda!", en la que el famoso exmiembro de Timbiriche habló como pocas veces sobre su dependencia a estos fármacos y el eventual problema que posteriormente tuvo con su alimentación.

Eduardo Capetillo es una reconocida estrella del espectáculo en México. Foto: IG @capetillo_eduardo

Seguir leyendo:

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: ella era la guapa exnovia del actor | FOTO

Eduardo Capetillo revela que tuvo un problema de adicciones

El protagonista de "Marimar" confesó que dejó de tomar alcohol hace más de 16 años, pero lamentablemente fue luego de este periodo que comenzó a tomar benzodiacepinas, un medicamento psicotrópico con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes, pero cuando quiso dejarlas, tuvo un duro periodo personal en el que se refugiaba en la comida, por lo que subió varios kilos.

“Sí, fíjate que yo llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas, cuando me quito las benzodiacepinas, que fue… o sea, me costó más trabajo quitarme las benzodiacepinas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos (arriba). Bajaba y abría las latas de lechera y me las comía a cucharadas”, aseguró el famoso enamorado de Biby Gaytán.