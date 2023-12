Eduardo Capetillo revela que tuvo un problema de adicciones

Eduardo Capetillo se sinceró recientemente en una entrevista y dio a conocer que tuvo un problema de adicciones, pues consumió algunas sustancias que lo hicieron dependiente. Durante la conversación en actor reveló cómo fue su proceso para dejarlas y las consecuencias que eso le trajo a su cuerpo, ya que, según explicó, esto le hizo subir mucho de peso.

El actor y ex integrante de Timbiriche ofreció una entrevista a "¡Siéntese quien pueda!", en la que habló como pocas veces sobre sus adicciones. El protagonista de "Marimar" confesó que dejó de tomar alcohol hace más de 16 años, sin embargo, posteriormente comenzó a tomar benzodiacepinas, un medicamento psicotrópico con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes.

Sigue leyendo:

De Julian Gil a Eduardo Capetillo, famosos que han tenido cáncer de piel

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo: ella era la guapa exnovia del actor | FOTO

Eduardo Capetillo confesó que tuvo algunas adicciones IG @capetillo_eduardo

¿Cuáles fueron las adicciones de Eduardo Capetillo?

"Yo llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas, cuando me quito las benzodiacepinas, que fue… o sea, me costó más trabajo quitarme las benzodiacepinas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos (arriba de mi peso). Bajaba y abría las latas de lechera y me las comía a cucharadas”, confesó el esposo de Biby Gaytán.

Capetillo, de 53 años, reflexionó que no solo el alcohol y las sustancias provocan adicción, sino que también otras cosas que perjudical la salud física y mental. “Entonces eso también te mata, todo lo que va al mismo lugar del cerebro, que es el sistema de recompensas, que es azúcar, sexo, alcohol, drogas, lo que digas, cada like del Instagram son micro chispazos de dopamina… ‘¡ay!, ya me dijeron que estoy bien guapo’”, detalló.

El actor indicó que subió de peso al luchas contra sus adicciones IG @capetillo_eduardo

¿Cómo superó las adicciones Eduardo Capetillo?

De acuerdo a lo que dijo la conversación, Eduardo Capetillo entendió que su problema de adicciones venía del interior y no del exterior, por lo que ahora es más consiente de sus actitudes. “Cuando empiezas a entender que la felicidad no está allá afuera, está acá adentro, yo tengo que tener mucho cuidado con mis conductas adictivas”, concluyó el cantante y actor.