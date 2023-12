Taylor Swift cumple 34 años, estos son los amores que inspiraron sus canciones

¡Taylor Swift cumple 34 años de edad!, es por eso que todos los swifties están de fiesta y se han apoderado de las redes sociales para poder mandarle un mensaje a la cantante, quien es una de las más importantes del momento. Asimismo, algunos de sus fieles seguidores han recordado sus temas más icónicos, los cuales también fueron dedicados a varios de sus amores.

La cantautora nació el 13 de diciembre de 1989, en Pensilvania, Estados Unidos. Comenzó a hacer sus primeros trabajos a muy temprana edad, ya que a los 14 años empezó a hacer música country, sin embargo, con el tiempo fue experimentado con diferentes géneros, y empezó a destacar en el pop, convirtiéndose en una de las mayores exponentes de la industria.

Taylor Swift es una de las cantantes más reconocidas IG @taylorswift

¿Cuáles canciones de Taylor Swift son para sus exnovios?

La artista, que hoy cumple 34 años, se inspira en sus vivencias para escribir sus canciones, sobre todo en sus experiencias amorosas, muchas de ellas trágicas, pero que le han servido para conectar con muchas personas alrededor del mundo. Algunos de sus fans han descubierto que hay temas que son dedicados para varios de sus exnovios, quienes le rompieron el corazón o con los que vivió un tórrido romance.

Estas son las canciones de Taylor Swift sobre sus romances

Aunque actualmente está saliendo con Travis Kelce, el jugador de Kansas City Chiefs de la NFL, la cantante de "The Man" ha tenido otros romances, a los que le han dedicado algunos temas. Una de las personas que fue su primer fuente de inspiración fue su primer gran amor Brandon Bordello a quien le dedicó “Our Song” y “Tim McGraw” de su disco debut "Taylor Swift".

Joe Jonas, una de sus primeras relaciones con otra celebridad, fue el que inspiró temas como "Forever & Always”, “Last Kiss” y “Holy Ground”. En tanto, a Taylor Lautner le dedicó “Back to December” y a John Mayer le compuso “Dear John”, “Ours” y “Would’ve, Could’ve, Should’ve”, algunos de ellas en álbums diferentes. Asimismo, a Jake Gyllenhaal le escribió los icónicos sencillos del disco "Red": “We Are Never Ever Getting Back Together”, “All Too Well”, “Girl At Home” y “The Moment I Knew”.

Personajes como Connor Kennedy inspiraron temas como “Begin Again”, Harry Styles el sencillo "Styles” y se dice que también “I Know you were trouble”; Calvin Harris “High Infidelity”, Tom Hiddleston “Midnight Rain” y Joe Alwyn le escribió la canción “All The Girls You Loved Before”, debido a que fue uno de sus romances más sanos durante mucho tiempo.