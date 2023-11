¿Cuánto cuesta estudiar en Harvard para tomar el curso sobre Taylor Swift?

Esta semana la Universidad de Harvard anunció que próximamente tendrá un curso sobre la cantante Taylor Swift, en el cual sus alumnos y fanáticos profundizarán más acerca de su música. La artista es una de las más importantes a nivel mundial, por lo que su impacto en el mundo del espectáculo se ha convertido en objeto de estudio, así que muchos están interesados por conocer cuánto cuesta tomar clases en la prestigiosa escuela.

La intérprete de "The Man" tiene uno de los tours más importantes del momento, con el cual hasta llegó a México, asimismo, su música está conquistando los charts internacionales. Este sería uno de los motivos por los que la universidad estadounidense lanzó el curso “Taylor Swift and Her World” (o “Taylor Swift y su mundo”, en español), que impartirá la profesora de inglés Stephanie Burt, quien también es swiftie y ahora hace su fanatismo un objeto de estudio.

Sigue leyendo:

Travis Kelce rompe el silencio sobre su relación con Taylor Swift: “Estar cerca de ella es alucinante”

Piden perdón por la muerte de fan en concierto de Taylor Swift

Taylor Swift tendrá un curso en la Universidad en Harvard en primavera IG @taylorswift

¿Qué enseñarán en el curso de Taylor Swift en Harvard?

De acuerdo al programa que se encuentra disponible en la página, el curso inicia en la primavera del 2024, y en este se profundizará sobre "las letras, la música y la influencia de Swift, analizando su catálogo", leyendo a unos autores que la profesora considera relevantes para entender el arte de la cantante, de 33 años. "Recorreremos el catálogo de Swift, incluidos éxitos, cortes profundos, tomas descartadas y regrabaciones, considerando la composición como un arte propio, distinto de los poemas recitados o leídos en silencio", lee.

No solo se analizará a Taylor por su música, sino también a su fandom, su impacto cultural en las diferentes etapas de la vida, así como en la sociedad queer. "Aprenderemos a estudiar la cultura de los fans, la cultura de las celebridades, la adolescencia, la edad adulta y la apropiación; cómo pensar en los textos blancos, los textos sureños, los textos transatlánticos y los subtextos queer", menciona la página.

El curso en Harvard aspira a poner a Taylor Swift en un contexto más amplio del arte y la literatura estadounidense. “Tenemos la suerte de vivir en una época en la que una de nuestras principales artistas es también una de las personas más famosas del planeta ¿Por qué no darías un curso sobre eso?”, mencionó Stephanie Burt en una entrevista al dar a conocer las clases que impartirá los lunes y miércoles, de 12:00 a 1:15 p.m.

¿Cuánto cuesta estudiar en Harvard para tomar el curso sobre Taylor Swift?

En la página oficial de la casa de estudios aún no se da a conocer si este curso está disponible para el público o solo para sus estudiantes, tampoco se especifica el límite del cupo. De igual forma, no viene la información de cuál es el costo de dichas clases, pues para obtener detalles al respecto hay que tener una cuenta y una contraseña.

La Universidad de Harvard es la segunda mejor escuela a nivel mundial IG @harvard

En tanto, Harvard es una de las escuelas más importantes a nivel mundial, pues de acuerdo al World University Rankings 2023, se ubica en el segundo puesto, solo detrás de la universidad de Oxford, en Reino Unido. Debido a que es prestigiosa la colegiatura suele ser muy elevada, ya que tan solo llenar el formulario de solicitud cuesta 75 dólares que en pesos mexicanos serían mil 290 aproximadamente.

De acuerdo a los últimos datos, estudiar en Harvard costaría alrededor de un millón de pesos mexicanos por año, pues según la página de ayuda financiera el presupuesto debe considerar lo siguiente:

El seguro de salud: 5 mil 282 dólares.

Alquiler de servicios y alimentos: 21 mil 130 dólares.

Libros y suministros: 866 dólares.

Los gastos personales serían de alrededor 4 mil 240 dólares.

El costo del transporte anual: 1 mil 422 dólares.

Cuota de préstamo federal: 216 dólares.