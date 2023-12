¿Qué es la depresión estacional? Adele preocupa al revelar detalles de su trastorno

Adele es una de las cantantes más destacadas a nivel mundial gracias a su talento y cariño con el que se mantiene cerca de sus fanáticos, quienes no dudaron en expresar su preocupación luego de que revelara que sufre una fuerte depresión estacional. La cantautora detalló cómo ha enfrentado este trastorno y la manera en que su nueva vida en Los Ángeles, junto a su esposo Rich Paul, le ha ayudado a sentirse mejor.

Adele revela tener una depresión grave

En entrevista para The Hollywood Reporter, la intérprete de “Rolling in the Deep” señaló que uno de sus grandes sueños es trabajar detrás de cámaras como “lectora de guiones” ya que ve a su exitosa carrera en la música como un pasatiempo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que habló sobre la fuerte depresión que sufre y lo mucho que la ha ayudado vivir en Los Ángeles.

Adele revela sufrir una depresión estacional grave. Foto: IG @adele

“Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima (en Los Ángeles) es bueno para mí. A veces es extraño, porque soy muy británica. Debido a que hoy en día es un poco más difícil para mí salir, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Me gusta eso”, reveló la cantante, de 35 años.

¿Qué es la depresión estacional?

El trastorno afectivo estacional, o depresión estacional, “va y viene con las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera y el verano”, explica MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

La tristeza, perspectiva sombría, sentimientos de desesperanza, pesimismo e irritación; pérdida de interés en actividades que antes solía disfrutar, poca energía, dificultad de dormir o dormir demasiado, deseos de comer carbohidratos y aumento de peso y pensamientos de muerte o suicidio, se encuentran entre los síntomas de la depresión estacional.