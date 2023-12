Salma Hayek más espectacular que nunca con bikini tropical a sus 57 años

¡Salma Hayek lo vuelve a hacer! La actriz posó de nueva cuenta en bikini solo para volver a confirmar que a sus 57 años posee una de las figuras más espectaculares de la industria y para dar cuenta de ello dejó una fotografía posteada en sus redes sociales.

La veracruzana ha dejado claro que la edad no pasa por ella, por el contrario, actualmente luce mejor que nunca y lo sabe y para sacarle provecho a lo soleado del día se puso un traje de baño en dos piezas y así disfruto de la tarde.

En anteriores ocasiones la actriz ya se ha dejado ver con impactantes trajes de baño | Foto: Instagram @salmahayek

Salma Hayek presume espectacular figura a sus 57 años

Hayek posteó la imagen en su cuenta de Instagram, donde agregó la frase “Sunday mood”. Con la cual dejó claro que este domingo la pasó muy relajada tomando el sol en traje de baño. La actriz aprovechó para tomarse la instantánea y recibió miles de halagos.

Ya entrado el invierno, al parecer Salma decidió alejarse un poco de las bajas temperaturas y recurrió a un destino donde el bikini es parte de la vestimenta diaria. El conjunto que usó la actriz mexicana consta de dos piezas, es amarillo y tiene algunas flores estampadas en la parte frontal.

La actriz se ve más hermosa que nunca | Foto: Instagram @salmahayek

Internautas se desbordan en halagos por Salma Hayek

Apenas cinco horas después de que publicó la fotografía, Salma recibió decenas de halagos por parte de sus más de 27 millones de seguidores. Quienes le dejaron en los comentarios piropos y cumplidos, algunas mujeres incluso, le pedían compartir su secreto para verse como ella.

“Te ves hermosa como siempre Salma”, “Dios mio, cómo es posible que se vea tan hermosa a su edad”, “Te ves increíble como siempre”, fue lo que algunos cibernautas comentaron en el post hecho este domingo.

Salma Hayek impacta con sus looks

En el lugar donde se pare Salma Hayek logra atraer la mirada de propios y extraños. La protagonista de la cinta “Frida” se ha convertido en un ícono de moda y ha puesto los estándares de belleza muy altos no solo en México, también en Estados Unidos, país donde radica.

Impactó con un vestido marfil blanco | Foto: Instagram @salmahayek

Ya sea en alguna premier, alfombra roja o evento público en el que se pare, Hayek se roba el foco de atención al lucir una impresionante silueta que sabe cómo resaltar muy bien con elegantes vestidos o cualquier prenda que utilice.

Hace unos días, apareció en la red carpet de The Academy Museum of Motion Pictures, gala en la que se presentó luciendo un vestido color marfil que se ajustaba a su figura y con un pronunciado escote de corazón. El look de la actriz fue aclamado por la crítica y las fotografías compartidas del momento casi llegan al millón de ‘me gusta’.