Salma Hayek enamora a sus fans con escotado vestido de noche ideal para las fiestas

Salma Hayek acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas y con más estilo de todo Hollywood pues resulta que la talentosa actriz nacida en el estado de Veracruz dio una nueva cátedra de moda y se lució con un escotado vestido que es ideal para las próximas fiestas decembrinas y como era de esperarse, la también empresaria se llevó cientos de elogios de parte de su fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Salma Hayek realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo un par de objetivos pues además de deleitar la pupila de los más de 27.5 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, la también productora también pudo reafirmarse como todo un referente de la moda marcando la tendencia para las próximas fiestas decembrinas.

Salma Hayek provocó más de un suspiro con este impactante look. Foto: IG: salmahayek

Salma Hayek se luce el vestido más sensual y elegante de la temporada

Las espectaculares fotografías que difundió Salma Hayek fueron capturadas durante su participación en la alfombra roja de la tercera Gala Anual del Museo de la Academia y debido a que la ocasión lo ameritaba, la mexicana eligió un vestido de noche que le permitió lucir el extraordinario estado físico en el que se encuentra a sus 57 años de edad, además, con dicha prenda también pudo demostrar que la elegancia no está peleada con la sensualidad, por lo que la protagonista de “El Callejón de los Milagros” dio una nueva muestra de su desarrollado sentido de la moda.

El impactante vestido de Salma Hayek se trataba de una pieza confeccionada con una fina tela de color blanco satinada, el corte era tipo sirena y sumamente largo, por lo que dicha prenda le permitió a la actriz presumir su estilizada figura en todo su esplendor, en especial, su mini cintura, no obstante, lo que más llamó la atención del look de la mexicana fue el pronunciado escote que estaba utilizando, no obstante, en ningún momento estuvo en riesgo de enseñar de más pues los tirantes de dicha prenda la mantuvieron segura.