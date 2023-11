¡Diosa!, Salma Hayek se luce en entallado vestido dorado de lentejuelas y rompió las redes

Este fin de semana se realizó la Gala Gucci LACMA Art + Film en la que las estrellas de Hollywood más emblemáticas se dieron cita en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, para deslumbrar como grandes referentes de la moda. Aunque los nombres de Kim Kardashian, Billie Eilish o Jennifer López dieron mucho de qué hablar por sus más icónicos looks, quien se robó todos los reflectores fue Salma Hayek.

Y es que una vez más la mexicana demostró que si de eventos de moda se trata ella siempre sabe cómo destacar. En más de una ocasión ha sorprendido con los atuendos más chic y trendy, mismos que sirven como referencia de lo que se verá en la industria según la temporada y este fin de semana no fue la excepción. ¿La razón?, que dejó en claro que con el otoño casi en su recta final y el invierno por llegar, no hay mejor alternativa que lucir lentejuelas en la ropa.

Así sorprendió la actriz. (Foto: IG @salmahayek)

Salma Hayek seduce en entallado vestido de lentejuelas

Aunque las fotos de este esperado evento celebrado en Los Ángeles le dieron la vuelta al mundo, fue la propia Salma Hayek quien compartió imágenes exclusivas en las que resalta su belleza, un maquillaje "old money" y un look de impacto con el que sus fans no dudaron en llamarla "diosa". Para la ocasión, la actriz de Hollywood apostó por un entallado vestido dorado de lentejuelas, mismas que cada invierno se coronan como las más elegantes e ideales para las fiestas navideñas.

Por supuesto, no fue lo único que hizo de este atuendo en el que estuvo detrás Alessandro Michele algo espectacular, ya que la mamá de Valentina Paloma también se mostró radiante a sus 57 años gracias a lo brillante de las lentejuelas del diseño, mismas con las que se le da un nuevo toque al estilo cromado o metalizado que hemos visto a lo largo del 2023.

Con este outfit le llovieron elogios. (Foto: IG @salmahayek)

¿Quién es el esposo de Salma Hayek?

François-Henri Pinault es el esposo de Salma Hayek, con quien está desde el 2009, eso sin mencionar que tienen una hija en común, la adolescente Valentina Paloma que cada vez gana mayor popularidad en el mundo del espectáculo. Cabe destacar que la pareja de la oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, es un reconocido empresario y presidente de un conglomerado de marcas de lujo, entre ellas firmas de moda.

Es por ello que no resulta sorpresa que este fin de semana François-Henri Pinault haya acompañado a la actriz de "Frida" y "Eternals" en un evento tan importante como este, desde el que la acompañó con mucha elegancia y porte.