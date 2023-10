Salma Hayek se despide de Matthew Perry con conmovedor mensaje en Instagram: "seguiré apreciando tu tontería"

La reciente pérdida de Matthew Perry ha conmovido a Hollywood. Entre las reacciones más sentidas se encuentra la de Salma Hayek, quien compartió escenas con Perry en una película. En su despedida, recordó momentos de la filmación, donde la 'metodología' de actuación de Hayek fue objeto de críticas por parte de Perry. A pesar de las diferencias, Salma Hayek le rinde un emotivo homenaje a su excompañero de reparto.

¿Cómo se despidió Salma Hayek de su amigo Matthew Perry?

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos”, escribió la mexicana en su perfil de Instagram.

Salma Hayek convive con famosos de Hollywood. Foto: Instagram @salmahayek

“Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba 'Fools Rush In' y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película. A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Mateo, nunca te olvidaremos”, agregó Salma Hayek en sus redes sociales.

La inolvidable película de Perry y Hayek

"Un impulsivo y loco amor", donde Matthew Perry y Salma Hayek comparten créditos, es una cinta que no se puede olvidar. Lanzada en 1997, esta comedia romántica cuenta la historia de Alex Whitman (Perry), un arquitecto de Nueva York que viaja a Las Vegas para asistir a la boda de su mejor amigo.

En el camino, se cruza con Isabel Fuentes (Hayek), y tras una noche de pasión, deciden casarse cuando descubren que esperan un hijo. Lo que sigue es una serie de divertidos enredos mientras intentan conciliar sus diferencias culturales.

Salma fue gran amiga de Perry. Foto: Instagram @salmahayek

Esta película no solo es recordada por su trama divertida y conmovedora, sino también por la química entre los dos protagonistas. Aunque en el set, la relación entre Perry y Hayek fue marcada por divergencias -como se evidencia en el libro de memorias del actor-, en pantalla lograron transmitir una conexión auténtica que resonó con el público.

Críticas y sorpresas en el set de filmación

A pesar de la química en pantalla, las tensiones entre Perry y Hayek no se limitaban a las diferencias de opinión sobre la dirección de las escenas. En el set de "Un impulsivo y loco amor", hubo momentos de asombro y controversia. Un incidente en particular que captó la atención fue cuando Hayek propuso la idea de 'cucharita' en el set, algo que Perry describió en su libro como una experiencia bastante inusual.

Ambos compartía su amistad en redes. Foto: Instagram @salmahayek

Además, Hayek fue criticada por Perry por sus "ideas prolijas" que, según él, no siempre resultaban útiles para la interpretación de las escenas. A pesar de estas críticas, ambos actores lograron superar sus diferencias y entregar una actuación memorable que aún resuena con los espectadores.

