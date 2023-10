Muere Matthew Perry, querido actor de "Friends" a los 54 años

El reconocido actor estadounidense, Matthew Langford Perry, mejor conocido dentro del gremio artístico como Matthew Perry, murió este 28 de octubre a los 54 años de edad, donde de acuerdo con los primeros reportes emitidos por TMZ, las causas fueron por un ahogamiento dentro de su domicilio, pero al momento se desconocen mayores detalles al respecto; en tanto, la misma fuente señaló que durante la mañana de este sábado, el actor habría realizado actividad física.

A través del sitio de TMZ, señalaron que a través de las fuentes policiales, señalaron que el famoso actor conocido por su interpretación dentro de la serie de "Friends", fue encontrado este sábado en una casa del área de Los Ángeles, donde presuntamente resultó ahogado.

FOTO IG: mattyperry4

¿De qué murió Matthew Perry?

Por otro lado, las fuentes también señalan que acudieron al lugar las autoridades y cuerpos médicos ante una llamada de emergencia por paro cardiaco, y aunque al momento no se conocen mayores detalles ni cómo fueron los hechos, algunos datos detallan que lo encontraron en un jacuzzi de dicha localidad, donde no se encontraron drogas o medicamentos, ni alguna sospecha de algún ataque en contra de su persona.

Matthew Langford Perry nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 de agosto de 1969, quien dedicó su vida a la actuación y la escritura, dándose a conocer mundialmente por su papel en la exitosa serie "Friends" de NBC, en donde le dio vida al personaje de Chandler Bing, durante 10 temporadas y 243 episodios en total; de hecho, gracias a su gran interpretación y desarrollo escénico en dicha producción fue que obtuvo una nominación en los premios Emmy en 2002.

¿Quién es Matthew Langford Perry?

Además de destacar en dicha producción en serie, participó en cintas como The Whole Nine Yards, su secuela The Whole Ten Yards, y 17 Again; obtuvo múltiples reconocimientos y nominaciones, de las cuales destacan un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme The Ron Clark Story.

Sin duda el personaje que interpretó durante varios años en "Friends" se volvió uno de los favoritos de los fanáticos alrededor del mundo, pues generó auténticas frases, y gestos que siguen siendo recordados por el fandom pero también dentro del mundo de la actuación, específicamente en la comedia, lo cual le permidió ser invitado en muchos otros programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", y "Home Free".

FOTO IG: mattyperry4

Su problema con los analgésicos

Pero aunque su personaje lograba transmitir tanta positividad a través de la exitosa serie de Friends, su vida privada y detrás de los reflectores era totalmente lo opuesto, pues Perry sufrió mucho durante el tiempo de filmación, específicamente tras volverse adicto a las drogas, al alcohol y a los analgésicos, específicamente tuvo que lidiar con un problema con el Vicodin, un medicamento que se usa para aliviar el dolor moderado a intenso y que contiene hidrocodona (un analgésico opioide) y acetaminofeno (un analgésico no opioide).

De hecho, durante años pasaba de estar en filmación de "Friends" a acudir a rehabilitación para tratar su dependencia a dicho medicamento analgésico; incluso el famoso actor decidió romper el silencio en 2022 y relató más sobre esta tormentosa etapa de su vida en donde tuvo que lidiar con fuertes luchas, incluidas las físicas respecto a su intensa pérdida y subida de peso en el programa.

