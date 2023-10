¿De qué murió Matthew Perry, actor de "Friends"?

El mundo del espectáculo se vistió de luto este domingo 28 de octubre, luego de que TMZ confirmó la muerte de Matthew Perry, el querido actor de la serie "Friends" que por 10 temporadas le dio vida al personaje Chandler Bing del programa de la NBC. De acuerdo con los primeros detalles, el protagonista de series y películas fue encontrado sin vida en una casa de Los Ángeles, California.

¿De qué murió Matthew Perry?

La causa de muerte de Matthew Perry habría sido un "aparente ahogamiento", según dio a conocer el medio estadounidense, quien conversó con fuentes policiacas que confirmaron el lamentable deceso del comediante que marcó a generaciones con sus personajes más emblemáticos, aunque sin duda el de "Friends" será el más recordado.

"Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco", relataron la tarde de este sábado tras informar que aunque aún no se tienen muchos detalles del suceso, habría ocurrido en una casa de Los Ángeles.

Su última publicación en Instagram fue precisamente en un jacuzzi. (Foto: Captura de pantalla)

Tras informarse que Perry falleció ahogado este mismo sábado se especificó que "no está claro" dónde ocurrió el incidente, aunque la misma fuente precisó que otras fuentes añadieron que el cuerpo fue encontrado en el jacuzzi y ante la preocupación de los fans, quienes conocían sobre las adicciones del actor, se precisó que no se encontraron drogas en los al rededores y se descartó alguna otra situación que la que no sea un accidente.

¿Qué problemas de adicción tenía Matthew Perry?

Mientras la muerte del también actor en proyectos como "17 Otra Vez", "Un impulsivo y loco amor" o "Birds of America" causó revuelo en el mundo del espectáculo y entre sus fieles admiradores que lo siguieron desde el inicio de su carrera, se recordó que tuvo un oscuro pasado marcado por las adicciones. Tal y como él mismo contó en alguna ocasión, tenía problemas con el alcohol y las drogas, en especial con los analgésicos.

Sus fans lloran su muerte en redes. (Foto: Captura de pantalla)

Cabe recordar que al igual que algunas otras figuras de Hollywood, Matthew Perry controló sus adicciones en rehabilitación y según las memorias que publicó en el libro "Amigos, amantes y aquello tan terrible", esto le trajo distintos problemas como la pérdida de peso y además episodios largos en los que se mantuvo alejado de estas sustancias nocivas. Por supuesto, también agradeció a sus compañeros, pues muchos de ellos lo apoyaron en este difícil proceso.

"Si la policía hubiera venido a mi casa y me hubiera dicho: 'Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel', me habría puesto a hacer las maletas. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que se vuelve peor a medida que te haces más mayor", publicó la revista People sobre un fragmento del libro.

