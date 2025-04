Valentín Elizalde se le aparece a su hermano en sueños y revela que lo llevó a la tumba de un amigo

El próximo 25 de noviembre, se cumplirán 19 años del fatídico atentado en contra del cantante Valentín Elizalde, quien con tan solo 27 años de edad se encontraba en la cima de la fama, pues, canciones como “Lobo Domesticado”, “Como me duele”, “Vete ya”, entre otras más, eran los temas más populares y que sonaban todo el día en la radio.

Tras el asesinato de Valentin Elizalde, sus fanáticos lo recuerdan constantemente, al igual que su familia y todo parece indicar que “El Vale” como le decían de cariño, también trata de hacerse presente en la vida de sus seres queridos, pues, recientemente su hermano Francisco Elizalde reveló que “El gallo de oro” se le apareció en sueños.

En diversas entrevistas, la familia de “El Gallo de Oro” ha revelado que Valentín se ha manifestado de diversas maneras, para hacerles saber que los quiere y que él está bien, en esta ocasión su hermano Franciso reveló que “El vale” se le manifestó en sus sueños y hasta a una tumba de un amigo lo llevó.

De acuerdo con Francisco, lo primero que El Vale hizo en sus sueños es mostrarle que ya no tenía ni siquiera una cicatriz de las heridas que le arrebataron la vida, lo que dejó impactado al hermano menor del fallecido cantante.

“Esa vez soñé al Vale y me dijo: ‘Ey Pacorro, vámonos’ y yo le dije cómo que vámonos y los madrazos, le dije yo y él me dice: ‘no ya me curaron’ y se levanta la camiseta y lo veo todo curado…” comenzó a contar Francisco Elizalde